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Flört el kitabı

Yeni heyecanlar, kalp çarpıntıları, mide krampları, engel olunamayan gülümseme.
Aşkından ölseniz bile bunu karşı tarafa flört aşamasında göstermeyin, teslim bayrağını çekmeyin.

Erkekler meydan okunmayı sever. Ona meydan okuyabileceğiniz konular seçin. Bu futbol üzerine sohbet de olur, beraber satranç oynamak da... Önemli olan gerilimin yarattığı elektriği hissetmek.

Her an ne yaptığınızın raporunu ona vermeyin. Gizemli olmak ilgi çekmenin en önemli anahtarı. Bırakın nerede, kiminle olduğunuzu merak etsin.

İlişkinin ilerleyen aşamalarında güvenilir olmak elbette artı bir özellik. Ama flört aşamasında güvenilir değil, kestirilemez olmanız gerekiyor, unutmayın.

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