Flört el kitabı

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Yeni heyecanlar, kalp çarpıntıları, mide krampları, engel olunamayan gülümseme.

• Aşkından ölseniz bile bunu karşı tarafa flört aşamasında göstermeyin, teslim bayrağını çekmeyin.



• Erkekler meydan okunmayı sever. Ona meydan okuyabileceğiniz konular seçin. Bu futbol üzerine sohbet de olur, beraber satranç oynamak da... Önemli olan gerilimin yarattığı elektriği hissetmek.



• Her an ne yaptığınızın raporunu ona vermeyin. Gizemli olmak ilgi çekmenin en önemli anahtarı. Bırakın nerede, kiminle olduğunuzu merak etsin.



• İlişkinin ilerleyen aşamalarında güvenilir olmak elbette artı bir özellik. Ama flört aşamasında güvenilir değil, kestirilemez olmanız gerekiyor, unutmayın.



