Flört el kitabı
Yeni heyecanlar, kalp çarpıntıları, mide krampları, engel olunamayan gülümseme.
• Aşkından ölseniz bile bunu karşı
tarafa flört aşamasında göstermeyin,
teslim bayrağını çekmeyin.
• Erkekler meydan okunmayı sever.
Ona meydan okuyabileceğiniz konular
seçin. Bu futbol üzerine sohbet de
olur, beraber satranç oynamak da...
Önemli olan gerilimin yarattığı elektriği
hissetmek.
• Her an ne yaptığınızın raporunu
ona vermeyin. Gizemli olmak ilgi
çekmenin en önemli anahtarı. Bırakın
nerede, kiminle olduğunuzu merak
etsin.
• İlişkinin ilerleyen aşamalarında
güvenilir olmak elbette artı bir özellik.
Ama flört aşamasında güvenilir
değil, kestirilemez olmanız gerekiyor,
unutmayın.