Erkeklerin eline sihirli bir değnek verdik ve kadınlarla ilgili sevmedikleri, bıktıkları ya da rahatsız oldukları bir şeyi değiştirebileceklerini söyledik.

Yazı: Öznur Nizam

Ancak, yalnızca tek bir şeyi! Bakalım bu konudaki öncelikleri ne olmuş...



Ben kendilerini her konuda haklı görmelerinden hoşlanmıyorum. Ortada bir tartışma olmasa dahi kendilerini haklı göstermeye çalışıyorlar. Bazen olaya karşındaki insanın gözünden bakmak lazım. Erkeklerin haklı olduğu noktaları görmezden gelip sadece kendi haklılığına odaklanmak çok büyük sorun.

Okan Y., 29 yaşında/Mimar

İlgi şımarıklığına dayanamıyorum. Her dakika ilgi bekliyor, ilgilenmeyince bize karşı tavırlarını değiştiriyorlar. Bizim de işimiz gücümüz, kendimize ayırmamız gereken bir zaman var. Mesela maç izlerken telefonuma bakmıyorum. Israrla mesaj atanlara katlanamıyorum.

Can P., 25 yaşında/Gazeteci

Kesinlikle bizi bekletmelerine bir son vermek isterdim. Ya kapıda bekliyoruz ya da buluşulacak mekanda… Zamanı daha iyi ayarlayıp bekletmemeyi öğrenmeleri gerek.

Ediz K., 33 yaşında/Mühendis

Kafa yapılarını değiştirmek istiyorum. Çünkü hiçbir zaman erkekler gibi düşünemiyorlar. Olmayan şeyleri olmuş gibi düşünüyor ya da olanları çok yanlış anlıyorlar. Haliyle ortak bir noktada buluşamıyoruz.

Kerem B., 30 yaşında/İşletmeci

Abartmaktan vazgeçmeleri iyi olabilirdi. Özellikle kıskançlık işin içine girdiği zaman... Telefona geç yanıt vermen ya da sosyal medyada yaptığın bir hareket… Abartmalarının sınırı yok.

Emircan G., 32 yaşında/Tasarımcı

Olur olmadık şeylere trip atıyorlar, bu da çekilmez oluyor. Ufacık bir olaydan trip atacak sebep bulup saatlerce, günlerce devam ettiriyorlar. Eğer bir özelliklerini değiştirebilecek olsam bu kesinlikle trip atmaları olurdu.

Orhan H., 35 yaşında/Bankacı

Kadınların yapmacık davranışlarına katlanamıyorum. Aslında oldukları gibi davranmayıp sırf ilgi çekmek için çevreye kendilerini farklı tanıtıyorlar. Böyle davranan kadınları görünce tahammül edemeyip uzaklaşıyorum.

Caner E., 29 yaşında/Polis

Çok fazla kontrolcüler. Her şeyin kendi kontrollerinde, kendi istedikleri şekilde yürümesini istiyorlar. Bu yüzden de bizim üzerimizde baskı uyguluyorlar. Kontrolcü tavırlarını yok etmeyi çok isterdim.

Kaan S., 31 yaşında/Muhasebeci

Değiştirmek isteyeceğim çok şey var ama sadece bir tanesini söylemek gerekirse bu, komplike düşünmeleri olurdu. Böyle yaparak hem bizi yoruyorlar hem de kendilerini. Onun yerine bizim gibi basit düşünsünler, hiç sorun çıkmaz.

Arda Ç., 28 yaşında/Mühendis

Aşırı duygusal olmalarını değiştirmek isterdim. Belki bu sebeple hayatlarında yaşadıkları üzücü olaylar onları ağır şekilde yıpratmazdı. Böylece olaylardan daha az etkilenir ve yaşananları daha kolay şekilde atlatabilirlerdi.

Tekin M., 29 yaşında/Öğretim Görevlisi

Önceliğim az konuşmaları olurdu. Gerekli gereksiz birçok konu üzerinde saatlerce konuşabiliyorlar. Kendileri yorulmasalar bile bu durum bizi çok yoruyor. Keşke daha az konuşsalar.

Sedat P., 24 yaşında/Öğrenci

‘Ben özgürüm’ tavırlarını değiştirmek isterdim. Bize karıştıkları halde sürekli “Sen bana karışamazsın, babam bile hesap sormuyor” diyorlar. Bir ilişki yaşıyorsak tabii ki belli oranda karışmaya hakkımız var.

Murat M., 26 yaşında/Reklamcı