Hangi kusurumuzu seviyorsunuz?

Bazı kusurlar vardır, mutlu eder insanı! Karakter özelliği olarak dışarıdan olumsuz görünen ama yine de erkekler tarafından sevilen huylarımız da yok değil. Neyse ki!

Yazı: İpek Koşan



Necdet, 34 yaşında / Teknisyen

Sevgilim çok öfkeli biri. Bir restorana yemek yemeye gittiğimizde istemediği bir durumla karşılaşırsa tüm garsonları haşlamaktan kaçınmıyor. O anda yerin dibine girmek istediğim bir gerçek. Elimde olsa arkama bakmadan kaçarım. Ama çoğu zaman da ona hak vermeden edemiyorum. Ben kendimi çok rahat ifade edebilen biri değilim. Buna ihtiyaç duyduğum anlarda benim yerime sorunlarımı biraz çirkinlikle de olsa halledebilmesi hoşuma gidiyor.



Hakan Can, 22 yaşında / Öğrenci

Eskiden karakteri sert olan kadınları sevmezdim. Ama şimdi böyle olmanın ne demek olduğunu anladım. Diğer sevgililerim erkek arkadaşlarımla sınırını çizemezdi. Şimdiki ise yapısı gereği başkalarıyla arasına adeta duvar örüyor. Arada bir bana da mesafesi olduğunu söyleyebilirim hatta. Ama artık onu anlıyorum; elinde değil! Onu böyle kabul ettim ve çok seviyorum.



Yusuf Akman, 28 yaşında / Serbest meslek

Eşim tam bir deli! Sürekli en ufak şeylerde asabiyete bağlıyor. Kimi zaman ne yapacağı belli olmuyor. Örneğin beni iş yerimden aniden arayıp “Haydi bana bir kahve ısmarla, aşağıdayım” diyebiliyor. Ya da çok mutsuzken bir anda gülmeye başlıyor. Anlayacağınız tam bir çılgın! Ama bu dengesizlikler, sanırım ondan sıkılmamı engelliyor.



Alp Akın, 33 yaşında / Eğitmen

Her kadın çok konuşur derler ama benim eşimin 10 kat daha fazla efor sarf ettiği kesin. Hafta sonları ikimiz de evdeyiz ve o sürekli konuşuyor! Daha doğrusu bırbırlanıyor diyebiliriz. Çünkü söylediği şeyler bir süre sonra kulağıma bırbırbır olarak geliyor. Yine de onunla mutluyum çünkü her şey hakkında bir fikri var ve merak ettiğim şeylerin hepsini ondan öğrenebiliyorum.



Harun Ergüç, 32 yaşında / Kuaför

Sevgilimle birbirimize karşı şımarık tavırlar sergilediğimiz doğru. Kimi zaman garip sesler çıkarırız kimi zaman bebek gibi konuşuruz. Bunların hepsi baş başayken çok güzel. Kendimi daha rahat ve samimi hissettiğim bir gerçek. Fakat bunu arkadaşlarımın yanında yapması benim için büyük bir kusur. Bazen de ailemin yanında kontrolden çıkıyor. İşte o zamanlarda duble gıcık oluyorum.



Mehmet Ceylan, 27 yaşında / Fotoğrafçı

Çoğu erkek gibi kıskançlıktan illallah etmiş durumdayım! Kız arkadaşlarımla konuşmam, Whatsapp’a girip çıkmam, erkek arkadaşlarımla uzun süre dışarıda kalmam yasak! Kıskançlık krizlerinden çok daralıyorum. Ama düşününce beni sahiplenmesi de gayet güzel bir şey. Önceki sevgilimle karşılaştırdığımı duymasın fakat o tam tersi bir yapıya sahipti. Tüm gün aramasam, umurunda olmazdı. Sanırım şu anki halimden memnunum.



Devrim Öztürk, 25 yaşında / Mühendis

Kız arkadaşımla bir konu hakkında konuştuğumuzda illaki tartışırız. Çünkü benim fikirlerime karşılık hep bir karşı fikri vardır. İnatçılığı çok sever. Tam da keçi diye tabir ettikleri kişi o. Bu halleri hoşuma gitmez ama gerçek hayatta da bazı konularda gösterdiği bu tavır, istediğini elde etmesini sağlıyor. Sevgilimin hiçbir zaman pasif biri olmasını istemem.



Ferit Uygur, 39 yaşında / Makina Mühendisi

Benim sevgilim saçlarını neredeyse her ay değiştirir. Bir gün gelir bir bakmışsınız saçlar pembe. Diğer gün mavi bir hale bürünür. Ayrıca güzellik merkezlerinden de çıkmaz. Sürekli para harcadığı için canımı sıkar. Hatta tartıştığımız zamanlar da çoktur. Ama ne yalan söyleyeyim bakımlı ve herkesten farklı bir kadın olması benim için gerçekten çok önemli. Ondan gözlerimi hiçbir zaman alamıyorum ve sıkılmıyorum, düşünsenize!



Sinan Erdi, 29 yaşında / Reklamcı

Annemi çok seven bir erkeğim. Eşimin anaç olması da hoşuma gider ayrıca. Fakat öyle anlar oluyor ki eşim olduğunu unutup kendisinin annem olduğunu zannediyor. Her konuyu didikliyor, başkalarının yanında saçlarımı okşuyor, ‘yavrum’ hitabıyla sesleniyor. İşte o anlarda bağırıp uzaklaşmak istiyorum. Çünkü sinirlerim bozuluyor!



Cenk Turan, 25 yaşında / Öğrenci

Sevgilimi ararım ve “10 dakika sonra yanındayım” derim. Sonra yine arar “Beş dakikaya oradayım” derim. En sonunda arayıp “Geldim, haydi aşağı in” dediğimde, yaklaşık 10 dakika sonra gelir. Hatta kimi zaman bu süre daha fazla uzar. Saatlerce hazırlanır ve her defasında geç kalır. Ama yanıma geldiğinde öyle güzel olur ki tüm sinirim bir anda geçebilir!



İlgi gösterin

Sevgilinize ne kadar değer verdiğinizi gösterebilmek için yapabileceğiniz çok çok basit bir şey var; hobileriyle, tuttuğu takımla ve yetenekleriyle ilgilenmek. Romantizmi sevmeyebilir ama onun ilgi alanlarıyla ilgili konuşmanız hoşuna gidecektir. Çünkü bu sayede ona ne kadar değer verdiğinizi de anlayacak.