En sevdiğiniz filmleri
düşünün. Aralarında
romantik komedilerin ne
kadar çok olduğuna belki
kendiniz bile şaşıracaksınız.
En çok izlediğimiz şeyler, en aptalca
bulduklarımız olabiliyor kimi zaman.
Romantik komediler, çoğu erkek için
basit bir aklın eğlence biçimi olabilir ama
bugün pek çok kadının, romantik komedi
fanatiği olduğu da bir gerçek!
Biz kadınların hayatında, ayrı bir dünya
yaratıyor bu filmler. İşte tehlike çanları,
tam da bu noktada çalmaya başlıyor.
Modern peri masalları bizi olumsuz
etkiliyor, yanlış yönlendiriyor. Evet,
bu kısa yolculukta gülüyor, eğleniyor
umutla doluyoruz. Fakat, peki, amma
velakin 110 dakikanın ardından, eve gelip
de haberleri açtığımızda ne görüyoruz?
Terör nedeniyle ölen askerler, borsanın
yükselişi, kadına şiddet, memura yapılan
minicik maaş zammı… Eee iyi de, bunlar
erkek tipi aksiyon filmleri! Kapattık
gitti…