Hayat ‘romantik komedi’ değil!

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Bu isimler size de tanıdık geldi mi?

En sevdiğiniz filmleri düşünün. Aralarında romantik komedilerin ne kadar çok olduğuna belki kendiniz bile şaşıracaksınız. En çok izlediğimiz şeyler, en aptalca bulduklarımız olabiliyor kimi zaman. Romantik komediler, çoğu erkek için basit bir aklın eğlence biçimi olabilir ama bugün pek çok kadının, romantik komedi fanatiği olduğu da bir gerçek!



Biz kadınların hayatında, ayrı bir dünya yaratıyor bu filmler. İşte tehlike çanları, tam da bu noktada çalmaya başlıyor. Modern peri masalları bizi olumsuz etkiliyor, yanlış yönlendiriyor. Evet, bu kısa yolculukta gülüyor, eğleniyor umutla doluyoruz. Fakat, peki, amma velakin 110 dakikanın ardından, eve gelip de haberleri açtığımızda ne görüyoruz? Terör nedeniyle ölen askerler, borsanın yükselişi, kadına şiddet, memura yapılan minicik maaş zammı… Eee iyi de, bunlar erkek tipi aksiyon filmleri! Kapattık gitti…



