Herkes size bakıyor!

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El ele bir kafeye girdiniz... Bütün gözler bir anda üzerinize çevrildi! Bu durum erkek arkadaşınızı mutlu mu eder yoksa kıskançlık krizine hazırlanmak mı gerek? Erkeklere sorduk.

Yazı: Öznur Nizam



Sevgilimin dikkat çekmesi kısa vadede hoşuma gider ancak uzun vadede kıskançlık yaratabilir. Bulunduğu ortamda konuşma tarzı ve sergilediği tutumun onu toplum içinde öne çıkarmasını severim. Bunu benim görmemde bir sorun yok ama başkalarından duymam bir süre sonra beni kıskançlığa itebilir.

Emir Aktaş, 32 yaşında/ÖĞRETMEN



Kız arkadaşımın dikkat çekmesi hem hoşuma gider hem gitmez. Aslında bu ortamına göre değişir. Yani bir ortamda konuşması ve davranışlarıyla dikkat çekip ilgi odağı olması iyi. Nerede ne konuşacağını biliyor, konuşmaları ve muhabbeti ile ortamını yaratıyorsa bundan hoşlanırım. Ancak dikkat çekici kıyafetleri ve davranışları varsa bu hoşuma gitmez. Yani giydiği kıyafetlerin açıklığı ve renkleriyle kendine baktırıyorsa kıskanırım.

Ertan Özcan, 30 yaşında/REKLAMCI



Tabii ki hoşuma gider. Çünkü yanımdaki kızın güzel ve hoş özelliklere sahip olması egomu tatmin eder. Ancak giyimine dikkat etmeli. Tabii ki istediğini giyebilir ama bunun bir ayarı olmalı. Öyle herkesin dikkatini çekecek kadar açık giyinmesi kıskançlık krizi geçirmeme sebep olabilir.

Muhammed Acar, 27 yaşında/AVUKAT





İyi tavırlarıyla dikkat çekmesi hoşuma gider. Bunun dışında diksiyonuyla ve konuşma tarzıyla ortamda fark edilmesini isterim. Ancak fiziği ve giyim tarzıyla dikkat çekmesini kaldıramam. Başka erkeklerin ona cinsel dürtülerle bakmasına sinirlenirim.

Anıl Akaydın, 31 yaşında/MUHASEBECİ



Kız arkadaşımın dikkat çekiciliğini rahatsız edici bulmam, aksine hoşuma gider. Bu yüzden dikkat çekici özelliklerini kıskanmam. Dış görünüş, giyim, saç, hal tavır gibi özelliklerinin dikkat çekici olmasını isterim.

Sinan Şenevrensel, 22 yaşında/ MİLLİ SÖRFÇÜ



Dikkat çekici özelliklerinin olması hoşuma gider. Dış görünüşünün iyi olması ve girdiğimiz ortamlarda insanları iyi idare etme özelliğinin olmasını severim. Çevresi tarafından sevilmesi de benim için önemli. Bu tarz iyi özelliklerinin dikkat çekmesiyle onu başka erkeklerden kıskanmam. Onu kıskanmamı gerektirecek bir özelliği olursa o kişi zaten benim sevgilim olamaz. Kız arkadaşımı bir tek güvensizlik sebebiyle kıskanırım.

Samet Çelik, 30 yaşında/ İNŞAAT MÜHENDİSİ



Sevdiğim kişiyi kıskanırım. Fakat kıskansam da bazı özellikleri hoşuma gider. Örneğin konuşurken karşısındaki kişiyi etkilemesi, kendine olan güveni ve sempatikliğini severim. Çevresinde aranılan bir kişi olmasını, güler yüzlülüğünü ve her konuda bir fikrinin olmasını ise kıskanırım.

Ali Yılmaz, 36 yaşında/DİŞ HEKİMİ



Sevgilimin dikkat çekmesi hoşuma gider de gitmez de. Bu onun hangi özellikleriyle dikkat çektiğine bağlı. Doğal güzelliğiyle dikkat çekmesi normal. Kıyafetiyle dikkat çekmesi ise benim için rahatsız edici. Güzel giyindiği için rahatsız olmam ama dekolteli bir kıyafet giydiyse belli etmesem de rahatsız olurum. Benimleyken istediğini giyebilir ancak ben olmadan dekolteli kıyafetler giymesinden hoşlanmam.

İlker Dinçer, 28 yaşında/ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ



Sokakta onunla beraber yürürken herkesin sevgilime bakıyor olması beni rahatsız eder. Ancak genel çevremde, daha rahat bir ortamda onun güzel bulunması hoşuma gider. Kısacası erkeklerin kaybetme korkuları varsa savunmaya geçerler, onun dışında sevgililerinin güzelliklerini göstermesinden çekinmezler. Benim için bir önemli nokta da zekadır. Sevgilimin zekasıyla dikkat çekmesinden hoşlanırım.

Ömer Seçkin, 26 yaşında/AVUKAT



Konuşma tarzı ve herhangi bir ortama çabuk uyum sağlaması hoşuma gider. Ancak dış görünüşüyle ve güzelliğiyle ön planda olması hoşuma gitmez.

Burak Kara, 32 yaşında/MİMAR