Hoşlandığımızı nasıl belli ediyoruz?

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Bazen birinden hoşlanırsınız ama onunla ilişkinizin yürümeyeceğini baştan bilirsiniz. İlginizi söndürmeye çalışırsınız. Ne yazık ki karşınızdaki erkek duygularınızı sezer ve şişen egosuyla hafif alaysı bir tavır takınır. Oysa siz hiç çaktırmadığınızı sanıyordunuz. Peki ilginizi nasıl anladı?

Erkekler de kadınlar da reddedilmekten nefret eder, hele de karşınızdaki hoşlandığınız biriyse… Kadın için durum çok daha zordur. Mesela birinden hoşlanıyorsunuz ve o asla birlikte olmamanız gereken birisi… Ya evli, ya yöneticiniz ya da hoşlansanız bile karakterlerinizin asla uymayacağını ve bu ilişkinin yürümeyeceğini çok iyi biliyorsunuz. Belki de siz evlisiniz ve evliliğinizi gereksiz biri için zora sokmak niyetinde değilsiniz. İlişki yaşamayı istemeseniz de o sizin ona karşı bir şeyler hissettiğinizi anlıyor. Sizi görmezden geliyor ya da hafif bir alaycılıkla yaklaşıyor size… İşte yerin dibine girdiğiniz an… Ona belli edecek hiçbir şey yapmadığınızı düşünseniz bile aslında gizliden gizliye ona mesaj gönderiyorsunuz. Nasıl mı?



Yazı: Mürsel Çavuş

