İçinizde Marilyn Monroe gizli olabilir mi?

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Marilyn Monroe bir yıldızın ötesinde dünyanın en önemli güzellik ve seks ikonlarından. Peki sizce onu bu kadar özel, bu kadar tüm zamanların ötesinde kılan ne? Sarı saçları mı, baygın bakışları mı, saflığı mı, seksapeli mi? Yoksa hepsini çok iyi harmanlamayı bilmesi mi? Peki siz, Marilyn Monroe’dan ilham almaya ne dersiniz?

Yazı: Deniz Gürlek

Marilyn Monroe birçok erkeğe sorduğumuzda ‘kadın’ kavramının vücut bulmuş hali olarak tanımlanıyor. Dünyanın en ünlü sarışınının diğer kadınlardan en önemli farkı ise masumiyetle seksiliği aynı bedende toplaması ve erkeklerde alışık olmadıkları şehvetle şefkat karışımı bir duygu yaratması. Hal böyle olunca Marilyn Monroe’nun hayatından,

sözlerinden ve onun hakkındaki efsanelerden sizin de hayatınıza adapte edebilecekleriniz olabilir...





Küçük ipuçları

• Zeki hatta çok zeki olabilirsiniz. Ama zekanızı kanıtlamaya çalışmak erkekleri genellikle çekmek yerine itiyor. Erkekler kendilerinden zeki kadından korkuyorlar. Bu yüzden Marilyn Monroe’nun yaptığı gibi zeki görünmek gibi bir derdiniz olmasın. Hatta tam tersine o kadar zekice kendinizi gizleyin ki karşınızdaki erkek sizin zekanızı anlayamasın.

• Fiziksel özelliklerinizi takıntı haline getirmeyin. Marilyn Monroe 1.66 santimetre boyunda 63 kilogramdı, yani manken gibi bir boya sahip değildi, sıfır beden de değildi. Ama yuvarlak hatları ve kendiyle barışık tavırlarıyla erkeklerin gözünde hep tapılası bir kadın oldu.

• Ses tonunuzu doğru kullanın. Avaz avaz veya çok hızlı konuşmayın. Hatta mümkün olduğunca kısık sesli konuşun. Masum bir küçük kızla vamp bir kadın arası bir ses tonu yakalamaya çalışın.

• Marilyn Monroe küçük bir kızken yaşadığı travmalardan dolayı hep sevgi özlemi çeken bir kadın oldu, bunu sergilemekten de korkmadı. Günümüzde ne kadar sevgi özlemi çekersek çekelim, güçlü görünmek adına bunu çevremizden gizlemeye çalışıyoruz. Ama tam tersine bu tip bir masumiyet erkekleri daha çok heyecanlandırabilir.

• Nasıl her kadının içinde zaman zaman bastırmakta zorlandığı bir anne figürü varsa erkeklerin içinde de koruyucu olmak isteyen bir baba figürü var. Bunu sergilemesine fırsat vermek bir erkeğin size bağlanmasını kolaylaştıracak...

• Marilyn Monroe gibi, her davranışınız birden fazla anlam taşısın. İster yürürken ister konuşurken ister uyurken hem arzulu bir kadın olun hem masum bir çocuk.

• Erkekler mantıklarıyla karar verir, mantıklarıyla davranır, mantıklarıyla yaşar. Bu yüzden Marilyn gibi mantık dışı tavırlara sahip olursanız erkeklerin bu mantık içine sıkışmış hayatlarında diğer kadınların arasından hemen ayrışırsınız.

• Söylenenlere göre kırk tane adam ve Marilyn Monroe’yu bir odaya koysanız, bu kırk adamın kırkı da bir süre sonra Marilyn’in kendisine pas verdiğini düşünmeye başlarmış. Siz de çevrenizdeki erkeklere karışık sinyaller yollayın ve birisini arzu ettiğinizi belli etmekten çekinmeyin.



