Erkeklere "ideal kadın" tanımlarını sorduk...

Yazı: Deniz Gürlek



Hepimizin kafasında bir ideal kadın tanımı var. Kimileri için bu tanım daha çok vücut ölçülerine bağlı, o yüzden hayatları rejim yaparak geçiyor. Kimileri içinse ideal kadının güzellikten öte meziyetleri olmalı, o yüzden onlar da bu meziyetlerin peşinden gitmeyi tercih ediyor. Kısacası ideal kadın için tek bir tanım bulmak zor, ama erkeklerin kafasındaki ideal kadını bilmek bize yeni ufuklar açabilir.



"Çok basit bence, kendi başına yetebilen kadın ideal kadındır. Bu yeterlilik her konu için geçerli olmalı ama. Kendi parasını kazanmaktan, kendi evini çekip çevirmeye, başkalarına yaslanmadan her konuda hayatını idame ettirmeye kadar..."

Görkem T. / Elektronik Mühendisi



"İdeal kadın, ideal sevgilidir. Size ideal ilişkiyi yaşatır. Dırdır etmez, adamı mutlu eder. İnsana stres vermez, huzur verir."

Uğur K. / Öğretmen



"Ne tek başına güzellik yeterlidir ideal kadın olmak için ne de tek başına zeka. Bunları iyi harmanlamış bir kişi benim için ideal kadındır."

Burak G. / Diş Hekimi



"Kendine güvenen kadın ideal kadındır. Peki bir kadının kendine güvendiğini nasıl anlarsınız? ‘Elalem ne der?’ diye yaşamıyorsa o kadın kimseyi takmıyor, ve kendine güveniyor demektir."

Polat Y. / Avukat



"Her erkeğin ideal kadın anlayışı farklıdır. Bazılarımız güzellikle kafayı bozmuşuz, bazılarımız çok alakasız şeylerle... Ama asıl sorun, ideal kadını arayan her erkek ideal erkek olmak için de çaba sarfetmeli."

Ali M. / Müzisyen