Tarihin sayfalarında özel yerleri olan kadınlar, dişilikleriyle, ilişkilerindeki duruşlarıyla ve bakış açılarıyla bize ilham veriyor.
Yazı: Deniz Gürlek
AFRODİT
Afrodit, cinsel yönü çok gelişmiş, inanılmaz derecede özgüvenli, bitmek bilmeyen zevkler ve biraz da tehlike sunan kadınların kuşkusuz en efsanevi örneği...
Tehlikeyi çağrıştırın
Günümüz dünyası erkekler için daha az macera içeriyor. O yüzden erkeklere genlerinde ihtiyaç duydukları tehlikeyi sunun. Dengesiz olun, açık olmayın. Bu hem onları heyecanlandıracak hem de içinizi okuyup zayıf yönlerinizi görmelerini engelleyecek. Sizi ne kadar merak ederse, o kadar çok düşünecek ve o kadar sık görmek isteyecek.