İlişki düşmanı 4 davranış

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Mükemmel ilişki bir ütopya! Karşınızdakinin kusursuz olmasını beklemeyin ve ilişkiyi tehlikeye atan bu 4 davranıştan uzak durun!

Kinci olmak

Unutmayın, sürekli eski defterleri açmak, tartışma sırasında bunları dile getirmek ilişkinize olumsuz yansır!



Dozsuz eleştiri

"Çok beceriksizsin", "Doğru yapsan şaşardım", "Hayret tek seferde anladın!" Birisi bu tarz cümleleri size söylese hoşunuza gider miydi? Cevabınız kocaman bir "hayır" değil mi? Öyleyse biraz empati yapın, eleştirinin dozunu kaçırmayın!



Kıskançlık

Sevdiğiniz kişinin ilgisinin başka bir kişiye yöneldiğini düşünmeniz tehlikeli sulara girmenize sebep olabilir. Sevgilinizin arkadaşlarını, sosyalliğini, hatta tuttuğu takımı kıskanır hale geldiyseniz dikkat!



Sessizlik

Tartışmak ve bağırmak bile sessizlik kadar tehlikeli değil! Unutmayın, sorunlarınızı ancak konuşarak çözebilirsiniz. Sessiz kalarak onun sizi anlamasını beklemeniz problemlerinizi çözmenize asla yaramaz!

