İlişkide marka kadın olun

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O saati diğerinden daha dakik diye ya da o çantayı sadece ihtiyacımızı gördüğü için almıyoruz. Çoğunlukla önce markasına bakıyoruz. Peki ilişkilerimizde fark yaratmak için biz de bir marka olabilir miyiz?

Yazı: Deniz Gürlek



Pazarlamada marka inşa sürecinin en önemli adımlarından biri SWOT Analizi’dir. SWOT; Strengths (güçlü yönler), Weaknesses (zayıf yönler), Opportunities (fırsatlar), Threats (tehditler) kelimelerinin kısaltmasından oluşuyor. Ve SWOT Analizi bu dört başlığın altının doldurulmasıyla yapılıyor.



Uygulamasına gelince...

• Güçlü yönleriniz neler bir liste yapın. Örneğin, bir kadın olarak fiziksel avantajlarınız neler? İlişkide, sekste sizi diğer kadınlardan öne çıkaran farklarınız ne? Bugüne kadar başardıklarınızı da listenize ekleyin.

• Sıra zayıf yönlerinizde. Sizce geliştirmeniz gereken yönleriniz ne? İlişkilerinizde hangi hataları sıklıkla yapıyorsunuz? İlişkilerinizde mutlu olmanızı hangi etkenler etkiliyor? Bazı özelliklerinizle yüzleşmeniz zor gelse de listenizi yaparken kendinize karşı dürüst olmaya çalışın.

• Fırsatlara gelelim. Özellikle bugünlerde veya yakın gelecekte sizi bekleyen fırsatlar neler? Peki güçlü yönlerinizden çıkarabileceğiniz fırsatlar neler? Zayıf yönlerinizi de tekrar gözden geçirin. Zayıf yönlerinizin arasında da fırsata dönüştürebileceğiniz özellikler olduğuna emin olun.

• Son olarak sıra tehditler listesinde. İlişkilerinizde karşılaştığınız engeller neler? Diğer kadınların sizden avantajlı oldukları konular neler? Herhangi bir zayıf yönünüz mutlu bir ilişki kurmanızı ne kadar tehdit ediyor?

