İlişkide üçüncü kişiler

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Bir sen! Bir Ben! Bir de... Bu şarkının devamı ‘bir de bebek’ olsa da maalesef ikili ilişkiler şarkı sözleri kadar kolay olmuyor, çünkü ilişkiye her ne kadar kadın ve erkek karar verip başlasa da zamanla araya üçüncü kişiler de giriyor. Bu kimi zaman eski sevgili, kimi zaman eski eş, kimi zaman anne, kimi zaman da çocuk oluyor ve durumla baş etmek yine ilişkiyi yaşayanlara kalıyor.

Yazı: Nilgün Yıldız



İki kişi birbirini sever ve birlikte olmaya başlar. En başta hiç sorun yoktur ve birlikte mutlu olmaktan başka bir istek de yoktur. Fakat ilişki rayına oturdu diye düşünmeye başladığınızda aslında raydan çıkmaya da hazırdır. Çünkü artık ilişkide sadece iki kişi yoktur. Erkeğin ya da kadının aileleri de yavaş yavaş ilişki kapısından içeri girmeye başlar. Bu kişiler anne, baba ya da kardeş olabileceği gibi eski eş, eski eşten olan çocuk da olabilir. Bu durumla baş etmek ise sanıldığı kadar kolay olmaz.

Eski eş

Boşanma sonrası oluşan farklı duruma uyum sağlama süreci olarak kadın ya da erkek evlilik devam ediyormuş gibi davranabiliyor. Bu, kişilerin duruma karşı geliştirdiği, bir tür kendini korumaya yönelik savunma mekanizması oluyor. Psikolog Şeyda Özdalga, “Savunma mekanizmamız bilinçsiz kaygıdan kurtulma çabasında oluyor. gerçeği farklı algılama ise bu kaygıyı azaltıyor. Kişiler, ‘Aldatmayan erkek yoktur’, ‘Karım bir hata yaptı’ diyerek olayları mantığa büründürmeye, gerçek olumsuz duygularını göstermek yerine anlayışlı bir yaklaşım göstererek karşıt tepki geliştirmeye, olay sanki hiç yokmuş gibi bastırmaya ya da güzellik, yakışıklılık, maddi kazanç, kariyer, zeka, gibi başka olumlu bir özellikle telafi ederek var olmaya çalışıyor” diyor. Özellikle ikili ilişkilerde yaşanan eski eşin sürekli olarak kendini hissettirmeye çalışma çabaları, aslında kadını ya da erkeği sahiplenmek, durumu kabullenmemek, kişilik yapısına bağlı olarak ilişkiyi hala kontrol altında tutmak ve kendine değer arama çabası olarak kabul ediliyor.



Eski eşle başa çıkma yolları

Eğer eşinizin eski eşi ilişkinizi bozmak için elinden geleni yapıyorsa, sizi ya da eşinizi rahatsız ediyorsa;

• Sakin olmalısınız ve eşinizin eski eşiyle yaptığı tartışmalara karışmamaya çalışmalısınız.

• Eski eşi hakkında konuşmamalı,onun hakkında kötü yorumlarda bulunmamalısınız.

• Eşinizi de eski eşine karşı ılımlı yaklaşması konusunda uyarmalısınız.

• Arada çocuk varsa mezuniyet, doğum günü gibi özel günlerde aynı ortama girmeyi göze almalısınız.

