İlişkiler ve bağımlılık

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Bağlılık, bağımlılık ve bağlanamamak... Peki sizin yaşadığınız hangisi?

Yazı: Nilgün Yıldız



Yıllarca bağlanacak birini ararız fakat o kişi geldiğinde bazen ona o kadar güçlü bağlanırız ki kendimize de karşımızdakine de çözülemez bir düğüm attığımızın farkına varamayız. Biz farkına varmadıkça da düğümler birleşir ve başı sonu belli olmayan ilişkiler haline gelir.



Bazıları bağlanma sorunu yaşadığından dert yanarken, bazılarının sorunu da bağımlı olmak. Kişi bazen, hayatı boyunca aradığı aşkı bulduğunu sandığında karşısındakine sımsıkı bağlanır. Sanki ondan öncesi yok gibidir ve yeni hayatına adapte oldukça kendini de geçmişini de unutur. Fakat dışarıdan güzel gibi görünen bu ilişkiler bazen kişinin öz güvenini

yitirmesine neden olacak kadar tehlikeli de olabiliyor. Çünkü ilişkilerin bağımlı hale gelmesinin altında kendine güvende eksiklik, kendi gücünün farkında olmama ve kendine değer vermeme gibi sebepler bulunuyor. Kendine değer vermeyen ve güvenmeyen insan, karşısındaki kişiye bağımlı hale gelebiliyor ve onun varlığı ile var olabileceğine inanıyor. Karşısındaki kişinin varlığı kişiyi güvende ve mutlu hissettiriyor. Uzman Psikolog Romina Kuyumcuoğlu bu kişileri şöyle tanımlıyor; “Bağımlı kişi kendi değerinin, karşısındaki kişinin kendisini sevmesi ile belirlendiğine inanıyor. Değerli hissetmek için karşısındaki kişinin varlığına ve sevgisine ihtiyaç duyuyor, bu durum da kişiyi ilişkisine bağımlı hale getiriyor.”



Bağlılık ve bağımlılık

Bağlılık, ikili ilişkinin sağlıklı bir şekilde var olması için gerekli olan bir kavram. Bağlılık, ilişkideki kişiler arası sevgi, saygı, güven, şefkat ve yakınlık olarak açıklanabilir. Bağımlılık

ise, kişinin karşısındaki kişi olmadan yaşayamayacağını düşünme, ilişkide mutsuz ve kaygılı hissetmenin yoğun olması durumu anlamına geliyor.



Bağlanmak istiyoruz çünkü...

Uzman Psikolog Romina Kuyumcuoğlu, “Hiç kimse sahip olduğu ilişkiyi ve sevdiği kişiyi kaybetmek istemez, bu doğaldır. Ancak bunun bir dengesi olması gerekiyor. İlişkisinde bağımlı olan kişi ‘ilişkim biterse yaşayamam, onsuz olamam’ şeklinde düşünüyor. Bu düşünce yapısı ise sağlıklı bir ilişki yaşanmasını engelliyor” diyor. Bağımlı olan kişi ilişkide mutluluk duygusundan çok kaygı, çaresizlik duygusu ve terk edilme korkusu yaşıyor.



Bağımlı kişi;

• Eşi ya da sevgilisi olmadan tek başına, kendini çok güçsüz ve çaresiz hissediyor. Kendisini güçlü kılanın karşısındaki kişi olduğuna inanıyor.

• Bağımlı kişiler için mutluluk, ilişkinin iyi gitmesine bağlı oluyor.

• İlişkideki en ufak bir tartışma ya da anlaşmazlık kişinin yoğun bir üzüntü hissetmesine neden oluyor.

• Ayrılık düşüncesi kişide yoğun bir mutsuzluk ve kaygı yaratıyor.

• İlişkide her şeyin her koşulda iyi gitmesini bekleyen kişi, sık sık hayal kırıklığına uğruyor.

• Kişi aldığı gündelik kararlardan bile tek başına emin olamıyor.

• Karşılaştığı zorluklar karşısında kendini güçsüz hissediyor.

• Tek başına karar vermekte zorlanıyor. Karar verebilmek için karşısındakinin fikrine ya da onayına ihtiyaç duyuyor.

• Terk edilme korkusu ile kendinden ödün verecek şekilde davranabiliyor.



Bağımlı olunan kişi neler yaşıyor?

İlişkide var olan bağımlılık sağlıksız olup, hem bağımlı olan kişiye hem de bağımlı olunan kişiye zarar veriyor. Bağımlı olan taraf kaygılı ve depresif olurken, bağımlı olunan kişi de üzerinde baskı hissedebiliyor. İlişkide herkes kendine ait bir alana ihtiyaç duyuyor. Bu alan sağlanmadığı takdirde bağımlı olunan kişi kendini ‘birey’ olarak hissedemiyor ve bu durum ilişkiyi kopma noktasına getirebiliyor.



