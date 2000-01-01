İlişkilerdeki gerginliklerin büyük bir çoğunluğu kendini anlatamama ve saygı sınırlarını kırıp geçmekle ortaya çıkıyor. Sevdiğiniz insanla her şeyi konuşabilmeniz gerekir. Gizli saklı, üzeri kapalı konuşmalar size hiçbir şey kazandırmayacak. Gerginlikler çiftleri törpüler ve günün birinde güçsüzleşen ilişki bir yerinden kırılır. Bu duruma düşmemek için size bazı önerilerimiz olacak.

1- Uzun konuşmalardan sakının

Gerginliği uzatmanın bir başka yolu da aynı konuyu uzun uzun konuşmaktır. Konuşma uzadıkça asıl hedeften saparak, anlamsız bir cümle yumağından debelendiğinizi farkedeceksiniz. Konuşmak en doğru çözümse, uzun konuşmak en yanlış çözüm olabilir. Bu ince çizgiye dikkat.



2- Biriktirmeyin

Oluşan gerginlikleri ve kırılganlıkları saklamayın ve biriktirmeyin. Çünkü gün gelir ve torbanın ağzı bollanır. Bu durumda asıl bahsetmek istediğiniz konudan çok uzaklarda aylar, hatta yıllar önce olan küçük bir krize kadar ulaşan büyük bir sele kapılırsınız. İlişkinizi sağlam tutmak için yaşadığınız gerginliğin nedeninin taze taze konuşun ve sonlandırın.







3- Kısır döngülerden kaçının

Hep aynı nedenden dolayı geriliyorsanız ve bir türlü bu işin içinden çıkamıyorsanız, siz bir kısır döngüye saplanıp kalmışsınız demektir. Gerginlikten daha tehlikelisi ve zarar vereni varsa o da budur. Çoğumuz yaşadığımız bu kısır döngülerden nasıl çıkacağımızı bilmeyiz ve yanlış hareketler sonucu sonu üzüntü verici olaylara açılan kapılara gidebiliriz. Sakinlik ve saygı ilk adım olmalı.



4- Yasaklayıcı olmayın

İlişki yaşadığınız insana karşı asla yasaklayıcı tavır takınmayın. Davranışları ve söylemek istedikleri baskı altında tutlan her insan gün gelir bir yerde patlar. Ve bu patlamanın ardından hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Yasaklar kısa bir dönem için işinize yarıyor gibi görünse de uzun vadede kendi kendinize yaptığınız en büyük kötülük olacaktır.







5- Saygılı olun

İlişkilerdeki en büyük gerginliksavar olan şey saygıdır. Karşılıklı olarak karakterlerinize, fikirlerinize ve günlük yaşamınıza saygılı olursanız, gerginliklerin ve sıkıntıların kolayca yok olduğunu göreceksiniz. İlişkilerdeki sorunların anahtarı saygıdır.