Peki, siz sevgilinizi şaşırtmak için ne yapıyorsunuz? “Hiçbir şey” yanlış cevap!
Aşık olduğumuzda her şey çok güzeldir. Mutluyuzdur
ve sorunları görmezden gelebiliriz. Ama biraz zaman
geçince gerçek hayata döneriz, sevgilimiz dokunulmazlığını
kaybeder ve gözümüzde normal birine dönüşür! Ufak
tartışmalar, büyük kavgalara dönüştüğündeyse, o artık
bizim için sinir bozucunun tekidir! Yine de onca emek
harcadığınız ilişkinizden kolayca vazgeçmek doğru değil.
Önemli olan ilişkinizi çıkmaza sokmadan, aşkınızı diri
tutabilmek. Nasıl mı? İşte size öneriler…
1- İlişkinize öncelik
verin
İlişki ilerledikçe, sevgilimize
gösterdiğimiz yakın ilgiyi zamanla
kaybetmeye başlarız. Zamanla
önceliklerimiz yer değiştirir ve sevgilimiz
alt sıralara düşer! Onun listedeki yerini
işimiz, çocuklarımız ya da arkadaşlarımız
alır. Oysa özel ilişkimizde bir şey
ters gitmeye görsün, hemen bütün
hayatımıza yansır. Diğer bir deyişle
ilişkiniz ne kadar yolunda giderse,
kalan bütün her şey, o kadar kolay
olur. Ünlü çift Heidi Klum ve Seal de,
People dergisine verdikleri röportajda,
bunun altını çizmiş. Seal, “Benim için
Heidi, çocuklarımdan bile önce geliyor”
derken, Heidi Klum ise şöyle söylemiş:
“Çocuklarımız büyüyecek ve kendi
ailelerini kuracaklar ve o zaman yanımda
sadece Seal olacak.”
2-Sözcüklerin
gücünü kullanın
Ne kadar birlikte olduğunuz fark etmez,
önemli olan söylemeniz. Hepimiz
sevildiğimizi ve önemli olduğumuzu
hissetmek isteriz. O yüzden sevginizi
göstermekten kaçınmayın. Bu ona da
ilişkinize de çok iyi gelecek. Mümkünse
işten geldiği ve yorgun olduğu bir gün,
sevgilinize onu ne kadar çok sevdiğinizi
ve onu çok özlediğinizi söyleyin. Kötü
bir günün etkilerinden nasıl da çabucak
sıyrıldığını göreceksiniz. Bunu ona sıkıca
sarılarak ve dokunarak yapmayı ihmal
etmeyin.
3- Küçük hediyeler alın
Hep karşı taraftan beklemeyin.
Erkekler de sürprizleri severler. Bunun
için özel bir günü de beklemenize gerek
yok. Ona alacağınız küçük bir hediye
birlikte olmadığınızda onu ne kadar
düşündüğünüzü gösterir. Aslında
kendinize alacağınız yeni bir iç çamaşırı,
ona alacağınız hediyeden daha çekici
gelebilir!
4- Televizyonu kapatın
Her gün dizi izlemekten vazgeçin.
Bütün akşam televizyonun karşısındaki
kanepede uyuklamak yerine, televizyonu
kapatın. Sevgiliniz eve geldiğinde bir
şişe şarap açın ya da favori yemeğinizi
paylaşın. Birçok çift, birlikte geçirilen
kaliteli zamandan önemle bahseder, ama
gerçekten ne anlam ifade ettiğini bilmezler.
5- Vakit geçirin
Birlikteyken en çok ne yapmaktan
hoşlanıyorsunuz? DVD keyfi yapmak,
futbol maçı izlemek ya da fotoğraf
çekmek… Mutlaka buna benzer ortak bir
zevkiniz vardır; birlikte keyfi ni çıkartın.
Hiçbir şey için vakit yok mu? Uyumadan
önce, 5-10 dakika sadece sohbet edin.
6- Evden çıkın
Sadece yürüyüşe çıkın. Ama yanınıza
sevgilinizi de alarak… Evinizin duvarları
ilişkinizi de sınırlandırır, sadece kendinize
değil ilişkinize de biraz nefes aldırın.
7- Rutininizi kırın
Arada bir yaşam alışkanlıklarınızı
değiştirin. Kadınlar neden sürekli alışveriş
yapıyor sanıyorsunuz? Aksi takdirde çok
sıkılırız. Mesela yatak odanızın etrafını
değiştirin. Bu değişiklik bile aşk hayatınıza
renk katabilir.
8- Onu dinleyin
Bir kadın konuşmadan ne kadar
sessiz kalabilir ki? Ama aşk zoru başarmak
değil midir? Öyleyse siz susun, biraz da
o konuşsun. Sizinle bir şey konuşmaya
başladığında odadan dışarı gitmeyin veya
onunla tartışmayın. Sadece dinleyin!
9- Birey olun
Paylaşmak güzeldir ama birey olun.
Birbirinizin farklılıklarına saygı duyun.
O yamaç paraşütünü seviyorsa, bırakın
yalnız başına keyfi ni çıkarsın. Siz de kız
arkadaşlarınızla akşam gezmelerinden
hoşlanıyorsanız, o da buna saygı
göstermeli!
10- Profesyonel
yardım alın
Çoğu çift ayrılmak üzereyken, son
dakikada yardım almaya karar verir.
Ama her şey için çok geç olabilir. Eğer
ilişkinizde yolunda gitmeyen şeyler
olduğunu düşünüyorsanız, vakit
kaybetmeden bir ilişki ya da evlilik
terapistinden yardım alın.