İmajı onu ele verir

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Hangimiz eşyalara veya imajlara bakıp onun hakkında karar vermiyoruz ki? Bu eğlenceli bir oyun… Hadi siz de deneyin, önce imajlara bakıp onun hakkında bir senaryo yazın, sonra da onu iyice tanıdıktan sonra doğruluklarını kontrol edin. Bakalım gerçeğin ne kadarını yakaladınız?

Yazı: Mürsel Çavuş



Bisikleti varsa

Mutlu bir çocukluk geçirmiştir, kalabalık ailesi olması kuvvetle muhtemeldir. Sokaklarında rahatça bisiklet sürebileceği, bahçeli evleri olan, ağaçlıklı sokaklarda büyümüştür, belki bir taşra kasabasında, belki nezih bir sitede... Şehirde 60 metrekarelik küçücük bir daireye taşınsa bile bisikletini, espadrillerini ve keten pantolonlarını yanından eksik etmez. Muhtemelen minimalist bir ev dekorasyonuna yönelir. Bir yatak, bir komodin, salonunda ise bir koltuk takımı, sehpa, büyük bir televizyon ve bir Apple bilgisayar yeterlidir; niyeyse hep MAC kullanırlar... Belki parkelerin üzerinde 1-2 salon bitkisi… O kadar... Kitap okumaktan çok film izlemeyi sever, muhtemelen ses sistemine ve yerden aydınlatmaya mobilyalarından fazla para harcamıştır. Basit, keyifli, duygulu ve coşkulu yaşamayı sever. Sanatla, festivallerle ilgilenir. AB projelerinde, uluslararası şirketlerde imzasını görürseniz şaşırmayın!



Teknesi varsa

Hayatın sıkıcılığından uzak, meraklı, heyecan verici, şaşırtıcı, sürprizli... Tatil tadında bir adamdır o... Her şeyden uzaklaşabilir, kopabilir, sadece denize ve kadına yoğunlaşabilir... Fırtınaları kolaylıkla atlatabilir. Bir akşam rüzgarı tatlılığında kadını peşinden sürüklemeyi bilir. Büyük bir beceriyle yoktan var edebilir. Kamarada minicik bir ahtapottan nefis bir salata çıkarır, şaşırırsın. Eh kadın da o ne isterse yapar, mutludur çünkü…



Pahalı saati varsa

Güçlü ve paralıdır. Hele de kalın bileklere sahipse bu kadına tüm zorlukları aşabileceğini gösterir. Yaşama karşı vakur bir duruşu olacağını, bir erkek olarak başını dik tutacağını, her şeye eyvallah etmeyeceğini gösterir. saatini sevişmeden önce çıkartıp yatağın yanına koyması ise, sert ve güçlü olduğu halde kadına sevgiyle yaklaşacağını ve onu incitmek istemediğini anlatır...



Eskimiş deri çanta kullanıyorsa

Köklü bir ailesi olma ihtimali yüksek, kazandıklarına ve var olanlara saygı duyar. İnsanlara da saygı ile yaklaşır, gelip geçici şeylerden hoşlanmaz. Teknolojiyi kullansa bile bu konuda savurganlık etmez, ihtiyacı olan şeyi ihtiyacı olduğu ölçüde alır. Bir bilgisayar seçerken en iyisi diye gidip en pahalısını almak yerine konfigürasyonunu inceler, ne yapmak istediğine bakar, bunları yapabilecek en doğru bilgisayara yönelir. Buradan tasarruf ettiği parayı ise ev almaya, güzel bir yemek yemeye ya da şarabına, viskisine harcamaktan çekinmez.



