Instagram'da hoşlandığınız kişinin dikkatini nasıl çekersiniz? Flört etmenin ipuçları
Yarım sene önce flört etmek genelde ya yüz yüze yapılırdı ya da telefonla araşarak flört etmeye çalışırdınız. Fakat zamanla bu durum değişti artık hoşlandığınız kişinin dikkatini çekmek artık daha kolay.
Kolay yollu flört etmenin ilk yeri artık instagram. Bunu nasıl mı yapabilirsiniz. Bunu yapmanın birkaç ürkütücü olmayan hattan romantik olan yöntemleri var.
Bazen birini takip etmek bile cesur bir adım gibi olabiliyor. Ama ister inanın ister inanmayın işe yarıyor. Eğer size geri dönüş yaparsa bir iki fotoğraf beğenerek işlerin nereye gittiğini görebilirsiniz. Son zamanlarda takip ettiğim biri ile sözsüz olarak fotoğraflarımızı beğenerek birbirimize iltifat ettik bir ileri bir geri giden bu döngüde en sonunda DM üzerinden mesajlaşarak buluşma kararı aldık.
Bu mecra güvenli, mesafeli ve biraz da çocukça gelse de aslında sonuçları görseniz sizde şaşıracaksınız. Bu yüzden hoşlandığınız kişinin dikkatini çekmek için beğeni yapmanız ve mesaj atmanıza yardımcı olmak için Instagram'da flört etmenin yapılması ve yapılmaması gerekenleri derlemek için birkaç buluşma ve sosyal medya uzmanını ile bu yazımızda sizler için derledik ?
Yapın: Özel mesaj atmadan önce hoşlandığınız kişiyi takip edin.
Birinin dikkatini çekmek istiyorsanız, onu takip edin. The Dating Advisory Board başkanı Jen Hecht, "Çoğu insan takip isteği gönderen kişilerin kim olduğunu görür ve istek attığınız hoşlandığınız kişi de sizi takip ederse, zaten bir adım öndesiniz" diyor. Gizli profili olan birine takip isteği atarsanız ve isteğinizi kabul etmezse, bir daha takip isteği göndermeyin. Affedersiniz. Onlar sadece sana pek ilgi duymuyorlar.
Yapmayın: Her fotoğrafı beğenmeyin
Tüm uzmanlarımız, hoşlandığınız kişinin gönderilerini sürekli olarak beğenmenin takıntı eylemi olarak görüyor. Bunun korkunç bir fikir olduğu konusunda hemfikirler. Yine de birden fazla fotoğrafı beğenecekseniz, işte önemli bir tavsiye size: "Hoşlandığınız kişinin sadece selfielerini ve seksi fotoğrafları değil, çeşitli fotoğrafları da beğenmeleri gerektiğini tavsiye ederim" diyor