Buz gibi soğuduğunuz
işinize bir anda dört
elle sarılmak, pazartesi
sendromu yaşamamak, işe
daha bakımlı, daha formda
gitmek, mesaiye kalmayı dert değil
mutluluk edinmek… Bunlar iş yerindeki
flörtlerle başlayan yükselme dönemleri…
Bir de işin; dedikodulara maruz kalma,
konsantrasyon yitirme, kariyer yolunda
geriye düşme hatta işten kovulma
boyutları var. Ama kimin umurunda değil
mi? İş yerinde geçirilen uzun vakitler,
birlikte yenen yemekler, içilen çaylar, sık
yapılan toplantılar… Hadi bir düşünün,
ailenizle mi yoksa iş arkadaşlarınızla
mı daha fazla vakit geçiriyorsunuz?
Ben sizin yerinize cevap vereyim; iş
arkadaşlarınızla! Sosyal hayatın dışarıda
azalması, insanların günlerinin büyük
bir bölümünü iş yerinde geçirmesi aşk
hayatlarının da ofis içinde şekillenmesine
yol açıyor. İşten biriyle birlikte olmak pek
çok insan için oldukça doğal bir durum.
Sonuçta, haftada 50 saat hatta bazen
daha fazla çalıştığınızı düşünürseniz,
biriyle tanışmak için kimin başka zamanı var? İş yerindeki fiziksel şartlar
insanların birbirine yakınlaşması ve
flörtlerin artması için zemin hazırlıyor.
Eğer işler yolunda giderse de hayat
bulutların üzerindeki masala dönüşüyor
ama ilişki kötüye gittiği zaman durum
biraz karışık ve sert bir hal alabiliyor. O
yüzden iş yerinde aşk yaşayacaksanız bu
konuyu etraflıca düşünmenizi tavsiye
ederiz. Önce kendinize şu soruyu sorun
“İş yerinde hoşlandığım kişiyi dışarıda
tanısaydım nasıl etkilenirdim?” Eğer
hoşlandığınız kişi dışarıda tanıştığınızda
sizi etkilemeyecek biriyse o noktada
bir durup, düşünmenizi tavsiye ederiz.
Çünkü bu durumda karşınızdaki kişinin
mesleği ve konumu sizi etkiliyor olabilir.
Siz bu durumun farkında olmasanız
bile hisleriniz size bunu yaptırabilir ve
bu kavramlar güçlü bir cinsel çekim
yaşamanıza sebep olabilir. Ancak
bunun sonsuza dek sürmeyeceğini ve
sağlıklı bir ilişki yaşayamayacağınızı
bilmeniz gerekir. Bu nedenle iş yerinde
ilgi duyduğunuz kişiyi, mesleki
konumundan ayırarak bir çekim
hissedip hissetmediğinize karar verin ve
adımlarınızı ona göre atmaya başlayın.