İş başka aşk başka!

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İş yerinde aşk yaşıyorsanız dikkat!

Buz gibi soğuduğunuz işinize bir anda dört elle sarılmak, pazartesi sendromu yaşamamak, işe daha bakımlı, daha formda gitmek, mesaiye kalmayı dert değil mutluluk edinmek… Bunlar iş yerindeki flörtlerle başlayan yükselme dönemleri… Bir de işin; dedikodulara maruz kalma, konsantrasyon yitirme, kariyer yolunda geriye düşme hatta işten kovulma boyutları var. Ama kimin umurunda değil mi? İş yerinde geçirilen uzun vakitler, birlikte yenen yemekler, içilen çaylar, sık yapılan toplantılar… Hadi bir düşünün, ailenizle mi yoksa iş arkadaşlarınızla mı daha fazla vakit geçiriyorsunuz? Ben sizin yerinize cevap vereyim; iş arkadaşlarınızla! Sosyal hayatın dışarıda azalması, insanların günlerinin büyük bir bölümünü iş yerinde geçirmesi aşk hayatlarının da ofis içinde şekillenmesine yol açıyor. İşten biriyle birlikte olmak pek çok insan için oldukça doğal bir durum. Sonuçta, haftada 50 saat hatta bazen daha fazla çalıştığınızı düşünürseniz, biriyle tanışmak için kimin başka zamanı var? İş yerindeki fiziksel şartlar insanların birbirine yakınlaşması ve flörtlerin artması için zemin hazırlıyor.



Eğer işler yolunda giderse de hayat bulutların üzerindeki masala dönüşüyor ama ilişki kötüye gittiği zaman durum biraz karışık ve sert bir hal alabiliyor. O yüzden iş yerinde aşk yaşayacaksanız bu konuyu etraflıca düşünmenizi tavsiye ederiz. Önce kendinize şu soruyu sorun “İş yerinde hoşlandığım kişiyi dışarıda tanısaydım nasıl etkilenirdim?” Eğer hoşlandığınız kişi dışarıda tanıştığınızda sizi etkilemeyecek biriyse o noktada bir durup, düşünmenizi tavsiye ederiz.

Çünkü bu durumda karşınızdaki kişinin mesleği ve konumu sizi etkiliyor olabilir. Siz bu durumun farkında olmasanız bile hisleriniz size bunu yaptırabilir ve bu kavramlar güçlü bir cinsel çekim yaşamanıza sebep olabilir. Ancak bunun sonsuza dek sürmeyeceğini ve sağlıklı bir ilişki yaşayamayacağınızı bilmeniz gerekir. Bu nedenle iş yerinde ilgi duyduğunuz kişiyi, mesleki konumundan ayırarak bir çekim hissedip hissetmediğinize karar verin ve adımlarınızı ona göre atmaya başlayın.



