İşte 5 adımda mutluluğun formülü!

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Yeni bir yıla girerken ilişkisinde ya da evliliğinde beklentilerini sorgulamaya başlayanlar için uzmanından beş adımda mutlu olmanın formülü geldi…

Çift ve Aile Terapisti Funda Tekelioğlu, yeni bir yıla girerken ilişkilerindeki beklentilerini ve mevcut durumlarını sorgulayan çiftlere beş adımda mutluluğun formülü verdi. Tekelioğlu’na göre, çiftlerin öncelikle unutulan güzel anıları canlandırması, telafi edilebilecek olumsuzluklarda mutlu olunan zamanlardaki gibi davranmayı denemesi gerekiyor.



Çiftlere öncelikle birbirleriyle mutlu oldukları zamanlardaki gibi davranmayı denemeleri tavsiyesinde bulunan Ayna Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık’tan Uzman Psikolojik Danışman aynı zamanda Çift ve Aile Danışmanı Funda Tekelioğlu, “Unutulup kalanları yenileyip canlandırmak, mucizeleri gerçekleştirecek adımları atmak, var olanı görebilmek, sevgi kapasitenizi kullanmak için öncelikle harekete geçmeniz ve bunları istemeniz gerekiyor” dedi.



Yeni yıl daha gelmeden herkesin bir beklentisinin oluştuğunu, hayaller kurulmaya başlandığını, yeni umutların belirdiğini hatırlatan Tekelioğlu, “Süren bir ilişkisi ya da evliliği olanlar da yeni yılla birlikte ilişkisine farklı anlamlar yükleyebilir. Aslında 5 adımda çiftler ilişkileriyle ilgili beklentilerinin ne olduğunu ve neler hissettiklerini sorgulayarak mutluluğu yakalayabilir” değerlendirmesini yaptı. Tekelioğlu, bu adımların ilkini sayarken ise öncelikle çiftlere şu soruları sormalarını önerdi: “Eşim tarafından sevildiğimi hissedebilmem için ne yapması gerekiyor?”, “Bana nasıl davranırsa kendimi özel ve değerli hissederim?”, “Birlikte neler yaparsak eğleniyorum derim?”, “Aynı zamanda biz iyi arkadaşız diyebilmem için nelere gereksinimim var?”



