Şimdi moda arkadaşlık uygulamaları! Happn, Tinder, Badoo, Social Match gibi dating uygulamalarını mercek altına aldık.

Yazı: Leyla Bilgin

Bir dönemin modası olan arkadaşlık siteleri yerini dating uygulamalarına bıraktı! En yeni mobil arkadaşlık uygulamaları neler? İnternetten tanışanlar bu uygulalamalar hakkında neler diyor? Yanıtlar bu yazıda...



Sorumsuz, aklı beş karış havada, ilgisiz bla bla… Fakat ben seviyordum. Niye? Çünkü başka ne yapacaktım! Bir gün bardağın içinde kalan sabrımın son damlasını da sabırsız bir garson sormadan masadan aldı götürdü. Bana değer vermeyen bu adama bir mesaj atmaya ve bir daha onunla görüşmeyeceğimi söylemeye karar verdim. Mesajı attığım sırada önümde dev bir peçete yığını, kızarmış gözlerle evimin salonunda ne yapacağımı bilmez bir halde otururken, o geldi! Gamsız, şen kahkahalarıyla girdiği her ortamı neşelendiren, henüz bir ayrılığının arkasından tek bir damla gözyaşı döktüğünü görmediğim kız arkadaşımdan bahsediyorum. “Ne yapıyorsun sen salak mısın?” diyerek söze girdi ve telefonumu eline alarak Happn isimli uygulamayı indirdi. “Şimdi profilini oluşturuyorum, senin beğenebileceğin çocuklara da ben charm göndereyim sen de bu sırada git kendine gel” diyerek anlamamın uzun sürdüğü bir cümle kurdu. Sesimi çıkarmadan yerimde bekledim. Gerçekten telefonuma bir çöpçatan uygulaması indirmiş, fotoğraflarımı uygulamaya yüklemiş bir de insanlara kalpler gönderiyordu. Aman Tanrım! Arkadaşları biriyle tanıştırmak istediğinde bile yüzü kızaran benim çöpçatan uygulamasında profilim vardı! Arkadaşım o sırada ikna turuna başladı; “Sana git evlen demiyoruz ki, alt tarafı bir kahve içebileceğin belki arkadaş belki sevgili olabileceğin insanlara internet üzerinden bir fırsat vereceksin!” “Ben tanıdığım insanlara vermiyorum o fırsatı el alemin internet profiline mi vereceğim?” itirazlarımın sonunda yenilen taraf ben oldum. Arkadaşım gitmişti ve ben çöpçatan uygulamasıyla baş başa kalmıştım. Bir saat boyunca profilleri inceledim. Arkadaşımın benim adıma beğendiği kalpler gönderdiği profillerden bu sırada mesajlar gelmeye başladı. Eyvahlar olsundu! Elimdeki telefonu sakince sehpaya bırakıp uyumaya karar verdim. Sabah kalktığımda ise olaya bakış açım biraz değişmişti. Neden bir şans vermeyeyim diye düşündüm! Mesajlara cevap yazdım. Sonunda bir tanesine cep telefonu numaramı bile verdim ve bir şeyler içmek üzere randevulaştık. Kendimi biraz ‘Sex and the City’deki Charlotte çaresizliği içinde hissetmedim desem yalan olur. Randevu saati yaklaştıkça gerilmeye başladım. Ne işim vardı tanımadığım adamla? İşim olmazsa bu adamları nasıl tanıyacaktım? Sevgili dünya umurunda olmayan arkadaşım gün boyu telefon desteğiyle beni buluşma mekanına gitmeye ikna etti. Masada oturup beklerken, ki ilk buluşmaya 15 dakika gecikmişti, arkadaşımı tekrar aradım. O beni sakinleştirmeye çalışırken nedenini bilmediğim bir şekilde sıcak basmaya, yüzüm kızarmaya başladı. Olduğum mekanı derhal terk etmek istiyordum, o sırada Bay İnternet Buluşması kapıdan girdi.

UZAYLI GİBİ DAVRANMAYIN

İlk dakikaların ne kadar gergin ve rahatsız edici olduğunu anlatmama gerek yok sanırım. Fakat yarım saat sonra sohbet ilerlemeye kahkahalar havada uçuşmaya başladı. Ve evet Bay İnternet Buluşması şu anda iki aydır sevgilim! Adam sanki oraya benimle kahve içmeye değil de böbreklerimi çalmaya gelmişçesine şüpheci ve gıcıktım ilk dakikalarda ama uzun sürmedi. Kısaca anlatmam gerekirse; internet üzerinden buluşmalar üzerine dinlediğim saçmalıkların hiçbiri başıma gelmedi. Gayet eğlenceli gecenin sonunda bu işin tek bir buluşmayla kalmayacağı belliydi. Kibardı, yakışıklıydı, espriliydi, eğitimliydi vs vs. Bir liste hazırlansa pek çok boşluğu yeşil tiklerle doldurabilecek birine benziyordu. Birkaç görüşme daha ve işlem tamam. Arkadaş çevremde internetten biriyle tanıştığımı hatta sevgili olduğumu anlattığım anda aslında bunu yapan (hatta bugüne kadar yapmayan tek uzaylı benmişim galiba) ne kadar çok insan olduğunu fark ettim ve konunun üzerine eğilmeye karar verdim. Sanal dünyanın gerçek olana hükmettiği yüzyılımızda dijital çöpçatan uygulamaları, siteleri kadın-erkek ilişkilerini yeniden yapılandırıyor. Peki internetten biriyle tanışmanın altın kuralları neler? Hangi uygulamayı kullanmalı, nelere dikkat etmeli? Bir uygulamayla ve ilk buluştuğu adamla sevgili olan ben, sizin için uzun bir araştırmaya giriştim. Merak etmeyin, kaynaklarım sağlam. Sizi önce How I Met Your Mother’ın Barney’lerine karşı uyarmam lazım. Konuyu araştırmaya başladığımda etrafımdan dinlediğim hikayelerin bir bölümü de erkek arkadaşlarımdan oldu. Bir tanesinin internet üzerinden tanıştığı kızlar üzerinde yürüttüğü taktik gerçekten küçük dilimi yutmama neden oldu, size de anlatayım. Çocuk ve kız internetten tanışır, randevulaşır. Kız gayet masum kolunda çantasıyla mekana ilerlerken bizim Barney ruhlu arkadaşımız elinde valiziyle kafeye girer. Kız valizi görünce şaşırır elbette. Kahveler içilirken beyimiz dökülmeye başlar “Aslında bugün seyahatten döndüm ve seni hemen görmek istedim. Sakıncası yoksa kahvelerden sonra valizi eve bırakıp devam etsek olur mu?” Kız inanır tabii. Kahveler içilir, valiz eve götürülür ve sevgili Barney amacına ulaşarak geceyi kızla evde geçirir. Sorun bu hikayenin neresinde mi? Barney’nin aslında seyahatten dönmemiş olmasında. Bu taktiği pek çok kız üzerinde denediğini ve her seferinde başarılı olduğunu anlattı bay Barney kılıklı. Bazı buluşmalara evden elinde valizle çıkarak gidiyor, seyahatten geldiği yalanını söylüyor ve eve bir kızla geri dönüyor. Bingo! Siz siz olun tatlı gülümsemelerine, iyi aile çocuğu yüzlerine inanmayın. Bu taktikler üzerine daha fazla bilgi almak isterseniz How I Met Your Mother’ın efsane bölümü ‘The Naked Man’i açıp bir izleyin derim.