Konuşamıyoruz!

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İlişkilerde doğru iletişimin önemini ve yollarını bilmek olası sorunların önüne geçmede çoğu zaman en etkili yöntem!

Yazı: Yaprak Çetinkaya /Formsante



Ünlü psikolog John Gottman’ın 35 yıldan fazla sürede binlerce çiftle yaptığı araştırma sonuçları “mahşerin dört atlısı” olarak tanımlanan eleştiri yapma, aşağılama/hor görme, savunma yapma ve karşı tarafla araya duvar örme davranışlarının varlığı halinde o evliliğin yüzde 91 ihtimalle boşanmayla bittiğini gösteriyor. O büyük aşk, hayaller ve umutlar sadece tartışmayı bilmediğiniz için bitecek mi? İnda Çözüm Odaklı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nden Uzman Klinik Psikolog Ersin Bayramkaya, ilişkisini doğru iletişimle güçlendirmek isteyenlere bazı ipuçları verdi.

