Günlük iş stresinden kurtulmak için neler yapıyorsun, nasıl rahatlıyorsun?

Vakit buldukça resim yaparak günlük iş stresinden kurtulmaya çalışıyorum. Somut resim yapmaktansa hayalimdeki kadının resmini yapmayı tercih ediyorum. Resmini yaptığım zaten hayalimdeki kadın olduğu için tamamen hayal dünyasına giriyorum. Bunun yanı sıra sevdiğim arkadaşlarımla dışarıya çıkarak stres atmayı tercih ediyorum.

Küçükken ne olmayı hayal ederdin? Şu andaki en büyük hayalin ne?

Belki komik ama seri katil olmayı isterdim. Onların gizemli hayali ve vurdumduymazlıkları beni hep etkilemiştir. His yok, duygu yok, aşk yok! Şu anda ise bir politikacı olmayı isterim. Kitleleri peşimden sürüklemek, mitingler düzenlemek. Fakat yalan ve dolanlardan dolayı belki de en iyisi, bir tatil beldesinde küçük bir pansiyon işletmek, karınca gibi yazın çalışıp, kışın ise kendime zaman ayırmak olur.

Karşındaki kadının küfürlü konuşması mı, içki içmesi mi, sigara kullanması mı seni daha çok rahatsız eder?

Yanımdaki kadının sigara içmesi beni rahatsız etmez ama yolda yürürken sigara içmek istemesi, içkinin dozunu kaçırıp kelimeleri yuvarlayarak konuşması ve karşımda hacı