Koronavirüs salgınında evlerde karantinada olan çiftler, ilişkilerini hayatta tutmalarına yarayacak bir rehbere ihtiyaç duyuyor olabilir. Bu zor dönemde ilişkimizde sorun yaşamamak için yapacağımız pek çok şey var.

Koronavirüs salgınından korunmak için olabildiğince karantinada, evlerimizde kalmaya çalışıyoruz. Bu durumun çiftler için bazı açılardan avantajları olsa da her gün bir arada olup birbirinden sıkılmamak maharet istiyor. İlişkiniz bugüne kadar pek çok badireyi atlatmış olabilir, zorlu sınavlardan da geçmiş olabilir. Ama böylesini hiç yaşamadığınıza eminiz. Issız bir adaya düşme fantezileri neredeyse gerçek oluyor diyebiliriz. Üstelik önünüzde uzanan masmavi bir deniz, etrafınızda tropik bitkiler ve teninizi kavuran güneş olmadan. Dört duvar, bir kapı ama kapı kapalı… Karantinaya hoş geldiniz. Bugüne kadar ilişkinizin geçtiği tüm zorlu sınavları unutun! Bu hiçbirine benzemiyor ama merak etmeyin, sizin için korona günlerinde ilişkinizi hayatta tutma rehberi hazırladık.





Korona Günlerinde İlişkinizi Hayatta Tutmak İçin Kaçınılması Gerekenler



Normal zamanlarda kişisel alanlar yaratma ve başka aktivitelerle uğraşma ilişkiyi en verimli şekilde hayatta tutma yöntemlerindendir. Farklı ilgi alanları ilişkiyi besler, konuşacak ve paylaşabilecek konuları çoğaltır. Unutmayalım ki eksilmek değil, çoğalmak için bir ilişki içindeyiz. Uzun zamandır evdesiniz ve artık tek uğraşınız neredeyse ilişkide olduğunuz kişi haline geldiyse bile bu altın kural hala geçerli. Sevgiliniz ya da eşinizle devamlı aynı anda aynı şeyi yapmaktan kaçının! Aynı anda film ya da dizi seyretmek zorunda değilsiniz. Kendinize bireysel olarak yapacağınız aktivite ya da hobiler bulun. Ayrıca teknoloji sayesinde hala sosyalleşebileceğinizi de aklınızdan çıkarmayın! Sıkıntıdan eski defterleri kurcalayıp ilişkinizde zaten çözümsüz olan konulara böyle bir dönemde geri dönmekten kaçının! Sürekli aynı konuları deşmek ilişkiyi çıkmaza sokar. Unutmayın birinin kapıyı çekerek çıkıp gidemeyeceği, dolayısıyla sakinleşmek için yalnız kalamayacağınız bir dönemdesiniz. Koronavirüs salgınında, günlük yaşam pratiğimizin değiştiğini aklınızdan çıkarmayın! Hiçbirimiz henüz tam adapte olmadık ve alışkanlıklar kendilerini bırakmak isteyen sahiplerine karşı gayet sadıktır. Bu yüzden toleransınızı yüksek tutmaya çalışın! Daha önce görmediğiniz stres tepkileri görmeniz çok doğal. Bugünlerin geçeceğini aklınızdan hiç çıkarmayın!





Aynı anda film ya da dizi seyretmek zorunda değilsiniz. Kendinize bireysel olarak yapacağınız aktivite ya da hobiler bulun.





Korona Günlerinde İlişkinizi Hayatta Tutmak İçin Yapılabilecekler



Çiftlerin en çok sorun yaşadığı konulardan biri olan evde iş bölümü, bugünlerde daha da önem kazanıyor. Bu tavsiyemiz özellikle beylere… Ev işlerinin toplumsal cinsiyet rollerine dayalı olması geleneğini bir kenara bırakın! İşleri eşit olarak yapmak size hem farklı uğraşları deneyimleme fırsatı sunar hem de ilişkiyi kaosa sürükleyecek kavgaların önüne geçersiniz. Birlikte yapabileceğiniz, daha önce zamansızlıktan veya ilginizi çekmediği için yapmadığınız farklı aktiviteleri keşfedin! İnternette zamanı keyifli geçirmek için pek çok oyun var ve kapınıza kadar getiriliyor. Bunlardan birini edinebilirsiniz. Her gün gördüğünüz sevgilinizi veya eşinizi önemsemekten vazgeçmeyin! Unutmayın karantinada yalnız kalmadığınız için şanslı kesimdesiniz. Bunun önemini hatırlayın! İlişkinizin sıradanlaşmasına izin vermeyin! Hala küçük sürprizler yapıp sevgilinizi ya da eşinizi özel hissettirebilirsiniz. Onun için daha önce bir restoranda yediğiniz akşam yemeğine parmak ısırtacak bir sofra hazırlayabilirsiniz. Alışverişe gittiğinizde ya da sipariş verdiğinizde onun yüzünü güldürecek bir hediye alabilirsiniz. Hayatı güzel ve daha yaşanır kılmak sizin elinizde… Belki koronavirüs salgınını birdenbire durduramazsınız ama ilişkinizdeki kişiye “İyi ki seninle maruz kaldım bu salgına,” dedirtebilirsiniz. Sevgi bütün olumsuz koşullarda tek sihirli değnektir, lütfen unutmayalım.





Birlikte yapabileceğiniz, daha önce zamansızlıktan veya ilginizi çekmediği için yapmadığınız farklı aktiviteleri keşfedin! İnternette zamanı keyifli geçirmek için pek çok oyun var ve kapınıza kadar getiriliyor.



