Ofiste aşk mümkün mü?

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İş arkadaşınızla aşk yaşama fikrine nasıl bakıyorsunuz? Peki, bunun kariyerinizi etkileyeceğini düşünür müsünüz?

Bazıları iş arkadaşıyla ilişki yaşamanın kariyerini mahvedebileceğini düşünüyor. Bunun aksine bazı insanlarsa iş arkadaşıyla başladığı romantik bir ilişkinin kariyerine etkisi olmadığını

savunuyor...



Ofiste başlayan aşk hikayeleri... Hepimiz biliyoruz, bu yaşanıyor... İş yeri belki de birileriyle tanışmak için en ideal yerlerden biridir. Neden olmasın?



Tabi bu fikre sıcak bakmayanlar da çok. İş arkadaşıyla ilişki kurmaya hatta flörtleşmeye bile yanaşmayanlar var! Bunun hayatları boyunca kariyerlerini olumsuz etkileyeceğini düşünüyorlar. Ve iş arkadaşıyla belki de yaşayabileceği en tutkulu aşkı kaçırmış oluyorlar.



Monster.fr sitesinin yaptığı son ankette “İş arkadaşınızla bir ilişki yaşamayı düşünür müsünüz? Sizce bu kariyerinizi riske atacak kadar tehlikeli bir şey mi?” diye sorulmuş.



İşte sonuçlar:

- Çalışanların %9'u bunun tehlikeli olduğunu düşünmüyor. Fakat aşkın mümkün olamayacağı görüşünde.

- %19'u ilişki yaşamak hatta aşık olmanın hiçbir sorun olmayacağını düşünüyor.

- %23'ü bunu inanılmaz zararlı bulurken, dünyada yapacakları son şey olduğunu söylüyor.

- %49'u ise bunun riskli olduğunu düşünmelerine rağmen, bu riski almayı tercih ediyor.



Peki ya siz? Siz iş arkadaşınızla ilişki yaşama fikrine nasıl bakıyorsunuz?