Sevgilimin sözünü dinlerim.

Bir kadında görsellik ne derece önemli senin için?

Görselliğe çok önem veririm, sevgilim beni taşıyabilmeli. Bu nedenle fiziği çok önemli, güzel bir kadın olmalı. Tercihim ise esmerlerden yana. Ayrıca duygusal ve sadık olsun, biraz da kıskanç!

Ne tarz müzik dinlersin?

Müzik dinlemek (Ör; 50 th Centh, Coldplay) ve yüzmek!

Erkek arkadaşlarınla içmeye gideceksin ama sevgilin “gitme” dedi, söz dinler misin?

Ciddi düşündüğüm biriyse gitmem. Söz dinlerim ben!

Sevgilinle nasıl vakit geçirmek istersin?

Baş başa. Sonuçta kendi özel hayatlarımız var zaten, mümkün olduğunca yalnız vakit geçirmek isterim.

Yaptığın en çılgın şey neydi?



Önceki sevgilimle babası yanındayken gidip gizlice tanışmıştım.