Online dating birkaç yıl öncesine kadar neredeyse tabu olarak kabul ediliyordu. Ancak yeni insanlarla tanışmanın her geçe gün daha da zor hale gelmesiyle birlikte online dating yaşamımızın bir parçası haline geldi.

Birkaç yıl öncesine kadar neredeyse tabu olarak kabul edilen online dating, bugün neredeyse hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Ancak online dating özellikle kadınların dikkatli olması gereken bir alan.

Online Dating Nasıl Bu Kadar Popüler Hale Geldi?

Başlarda sadece internet meraklısı gençlerin yeni insanlarla tanışmak için kullandığı online dating, günümüzde özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar arasında oldukça popüler hale geldi. Kuşkusuz ki bunun en büyük sebebi, büyük şehirlerde yaşayanların yeni insanlarla tanışmak için yeterli zamanının olmaması. Diğer bir yandan bir seviyeye kadar anonim kalabilmek de çoğu insan için online dating’i çekici hale getiriyor.





Nereden Başlamalı?

Online dating dünyasına ilk adımınızı atmadan önce beklentilerinizi net olarak belirlemelisiniz. Zira herhangi bir yeni ilişkiye hazır olmamanız hem sizde hem de başkalarında kafa karışıklığı yaratabilir.

Karar vermeniz gereken diğer bir konu da nasıl bir ilişki istediğiniz. Üye olacağınız online dating platformuna, sahip olmayı istediğiniz ilişki türüne göre karar verebilirsiniz.







Kendiniz Olun ve Kendinizi Ortaya Koyun

“Kendiniz olmak” oldukça klişe bir tavsiye olarak görülebilir. Ancak hepimizin online dünyada alternatif bir benlik yarattığı acı bir gerçek. Profilinizde mümkün olduğu kadar kendinizi yansıtmaya dikkat edin.

Diğer önemli bir nokta da utangaç olmamak. İnsanlarla iletişime geçerken kendinizi ortaya koymaktan çekinmeyin. Sonuçta karşınızdaki insanın sizi tanımak için kısıtlı bir zamanı var. Bu zamanı iyi kullanın.





Doğru Fotoğrafları Seçin

Her ne kadar gelişmiş yaratıklar olsak da parterlerimizi belirlemekte fiziksel çekimin büyük bir önemi var. Bu yüzden profilinizde yayınlayacağınız fotoğrafları dikkatlice seçmenizde fayda var.

Profilinizdeki fotoğrafları doğru açılarla çekmeye dikkat edin. Fotoğraflarda da mümkün olduğu kadar sizi yansıtan bir havaya sahip olun. Kişisel tarzınızı da fotoğraflarınıza yansıtın.



Fotoğraflarınızda kendinizi olduğunuzdan daha fazla göstermeye çalışmayın. Özellikle fotoğraf düzenleme uygulamalarıyla profil fotoğraflarınızı daha iyi hale getirmekten uzak durun. Sizinle ilgilenen bir kişinin böyle bir durumu fark etmesi ya da buluşma esnasında internetten yazıştığı kişiyle karşısındaki kişinin görünümleri arasında fark olduğunu görmesi hoş olmayacaktır.





Karşınızdakine Güvenin Ama Güvenliği Elden Bırakmayın

Genel kanının aksine, online dating dünyasındaki erkeklerin büyük çoğunluğu normal hayatlara sahip normal erkekler. Ancak aralarından sorunlu olanlar da çıkmıyor değil.





Bu yüzden öncelikle karşınızdakine güvenme eğilimde olun. Ancak bunu yaparken de kontrollü olmayı ihmal etmeyin. Karşınızdakiyle belirli bir samimiyet düzeyine ulaşmış olsanız bile günlük hayatınıza dair detayları karşınızdakiyle paylaşırken dikkatli olun.



Karşınızdaki insanın hikâyesinin gerçekliğini sürekli sorgulamanızda da fayda var. Zira online dating platformlarında alternatif kişiliklerle var olmaya çalışan birçok insan bulunuyor.





Buluşmalarda Ekstra Güvenlik Önlemleri Alın

Her şey yolunda gitti, karşınızdaki insandan hoşlandınız ve onunla buluşmaya karar verdiniz. Bu aşamada karşınızdakini ne kadar iyi tanıdığınızı düşürseniz düşün asla güvenlik önlemlerini elden bırakmayın. Onunla ilk buluşmanızı mümkün olduğu kadar kalabalık bir yerde gerçekleştirmeye özen gösterin. Buluşmaya gitmeden önce de yakın bir arkadaşınıza buluşacağınız kişinin bilgilerini ve bu kişiyle buluşacağınız yerin adresini verin. Buluşma esnasında arkadaşınızı durumunuz hakkında bilgilendirmek de kötü bir fikir değil.



Buluşma esnasında kendinizi güvende hissetmiyorsanız buluştuğunuz kişinin yanından uygun bir bahane uydurarak derhal ayrılın. Bu konuda da uzakta bir arkadaş size yardımcı olabilir.





Tadını Çıkarın

Tüm belirsizliklere rağmen online dating eğlenceli bir aktivite. Tanıştığınız her yeni insanla bir şeyler yaşamak zorunda olmadığınızı, bu platformlardan yeni arkadaşlar da edinebileceğinizi unutmayın. Bu yüzden mümkün olduğu kadar yeni insanlarla tanışmanın keyfini çıkarın.





