Bir erkeği kendinize aşık etmenin 85 yolu bu kitapta!
İstediğiniz her insanı kendinize aşık
edebileceğinizi söylesem bana inanır mıydınız? Ben olsam inanmazdım ama
Leil Lowndes'in ''Herhangi Birini Kendinize Nasıl Aşık Edersiniz?''
kitabını okuduktan sonra ikna oldum ve önerdiği taktikleri uygulamaya
karar verdim. Anlayacağınız, Eros'un oklarını kontrol etmek o kadar da
zor değilmiş; yeter ki taaruza geçelim! Bunun için yol gösterecek en
önemli ipucu, karşınızdaki kişinin ''Aşk Haritası.'' Bu da ne, demeyin.
Çünkü arzu ettiğiniz kişinin ''Aşk Haritası''nı nasıl çıkaracağınızı
keşfederek işe başlıyorsunuz.
Yıllardır şirketlere seminerler
veren iletişim bilimleri uzmanı Leil Lowndes'un deney gruplarıyla
yaptığı araştırmalara göre, herkesin bir ''Aşk Haritası'' var. Yani
her insanın çocukluğundan gelen anıları ve davranışları üzerine
şekillendirdiği bir sevgi ihtiyaç şablonu var. Bu şablon kadın-erkek
ilişkileri işin içine girdiğinde ''Aşk Haritası'' adını alıyor. Her
erkeğin aşık olma nedenleri farklı olduğu için ilk adım onu tanıyıp, bir
nevi ev ödevinizi yaparak onun hakkında bilgi toplamaktan geçiyor. Bir
insanı tanıdıktan sonra ona arzu ettiğiniz davranışı yaptırmak daha
kolay. Biraz basite indirgemek gibi gözükse de aslında satış
danışmanlarının yaptığı şey de çok farklı değil. Öncelikle müşteriyi
tanımaya çalış, zevklerini ve eğilimlerini öğren; müşteriyle aranda
başkasının yaratamayacağı bir bağ yarat sonra ürünü ya da hizmeti sat.
Bizim nihai görevimiz ise karşımızdakini kendimize aşık etmek. Bernard
Shaw bir romanında aşkı ''En deli, en baştan çıkarıcı ama aynı zamanda
en geçici tutku'' olarak tanımlamıştı. Leil Lowndes ise bize aşkın
reçetesini sunuyor. Çok heyecanlı değil mi? Birini kendinize aşık etmek
için gerekli altı ana basamağı yapmanız yeterli. Üstelik denemesi de
bedava...