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Onu kendinize aşık edin!

Bir erkeği kendinize aşık etmenin 85 yolu bu kitapta!
İstediğiniz her insanı kendinize aşık edebileceğinizi söylesem bana inanır mıydınız? Ben olsam inanmazdım ama Leil Lowndes'in ''Herhangi Birini Kendinize Nasıl Aşık Edersiniz?'' kitabını okuduktan sonra ikna oldum ve önerdiği taktikleri uygulamaya karar verdim. Anlayacağınız, Eros'un oklarını kontrol etmek o kadar da zor değilmiş; yeter ki taaruza geçelim! Bunun için yol gösterecek en önemli ipucu, karşınızdaki kişinin ''Aşk Haritası.'' Bu da ne, demeyin. Çünkü arzu ettiğiniz kişinin ''Aşk Haritası''nı nasıl çıkaracağınızı keşfederek işe başlıyorsunuz.

Yıllardır şirketlere seminerler veren iletişim bilimleri uzmanı Leil Lowndes'un deney gruplarıyla yaptığı araştırmalara göre, herkesin bir ''Aşk Haritası'' var. Yani her insanın çocukluğundan gelen anıları ve davranışları üzerine şekillendirdiği bir sevgi ihtiyaç şablonu var. Bu şablon kadın-erkek ilişkileri işin içine girdiğinde ''Aşk Haritası'' adını alıyor. Her erkeğin aşık olma nedenleri farklı olduğu için ilk adım onu tanıyıp, bir nevi ev ödevinizi yaparak onun hakkında bilgi toplamaktan geçiyor. Bir insanı tanıdıktan sonra ona arzu ettiğiniz davranışı yaptırmak daha kolay. Biraz basite indirgemek gibi gözükse de aslında satış danışmanlarının yaptığı şey de çok farklı değil. Öncelikle müşteriyi tanımaya çalış, zevklerini ve eğilimlerini öğren; müşteriyle aranda başkasının yaratamayacağı bir bağ yarat sonra ürünü ya da hizmeti sat. Bizim nihai görevimiz ise karşımızdakini kendimize aşık etmek. Bernard Shaw bir romanında aşkı ''En deli, en baştan çıkarıcı ama aynı zamanda en geçici tutku'' olarak tanımlamıştı. Leil Lowndes ise bize aşkın reçetesini sunuyor. Çok heyecanlı değil mi? Birini kendinize aşık etmek için gerekli altı ana basamağı yapmanız yeterli. Üstelik denemesi de bedava...
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