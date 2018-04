Onu yüzünden tanıyın!

Erkeklerin yüzleri kişilikleri hakkında birçok ipucu veriyor!

Yazı: Burçin Öztınaz



ALIN

Darsa: Çok dikkatli ve dakik biri. Ayrıca biraz da inatçı… Hislerini çok yoğun yaşıyor!

Genişse: Sizi her an şaşırtabilir. O, sürprizlerle dolu biri!

Düzse: Karşınızda garantici bir tip var! O, her adımını düşünerek atar. Karar vermesi gerektiği zaman her şeyi iyice tartar. Çok eğlenceli biri olmadığı kesin, ama ona sonuna kadar güvenebilirsiniz.



KAŞ

Kalınsa: Yaratıcı, sportmen ve aktif bir kişilik… Çok zeki olduğu da kesin!

İnceyse: Hassas ve kırılgan biri! Onunla konuşurken dikkatli olun, çünkü olumsuz eleştirilerden hiç ama hiç hoşlanmaz!

Ortada birleşiyorsa: Maceraya bayılır! İlginç hobileri vardır!



GÖZ

Çukursa: Gizemli ve kararsızdır. Kendinden bahsetmeyi hiç sevmez.

Büyükse: Çabuk sinirlenir, ani tepkiler verir. Risk almayı sever! Ama buna rağmen, çok eğlenceli biridir.

Küçükse: Sabit fikirlidir. Değişimden ve maceradan hoşlanmaz.