Erkeklerin yüzleri kişilikleri hakkında birçok ipucu veriyor!
Yazı: Burçin Öztınaz
ALIN Darsa: Çok dikkatli ve dakik biri. Ayrıca biraz da inatçı… Hislerini çok yoğun yaşıyor! Genişse: Sizi her an şaşırtabilir. O, sürprizlerle dolu biri! Düzse: Karşınızda garantici bir tip var! O, her adımını düşünerek
atar. Karar vermesi gerektiği zaman her şeyi iyice tartar. Çok
eğlenceli biri olmadığı kesin, ama ona sonuna kadar güvenebilirsiniz.
KAŞ
Kalınsa: Yaratıcı, sportmen ve aktif bir kişilik… Çok zeki olduğu da kesin! İnceyse: Hassas ve kırılgan biri! Onunla konuşurken dikkatli olun, çünkü olumsuz eleştirilerden hiç ama hiç hoşlanmaz! Ortada birleşiyorsa: Maceraya bayılır! İlginç hobileri vardır!
GÖZ Çukursa: Gizemli ve kararsızdır. Kendinden bahsetmeyi hiç sevmez. Büyükse: Çabuk sinirlenir, ani tepkiler verir. Risk almayı sever! Ama buna rağmen, çok eğlenceli biridir. Küçükse: Sabit fikirlidir. Değişimden ve maceradan hoşlanmaz.