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Onu yüzünden tanıyın!

Erkeklerin yüzleri kişilikleri hakkında birçok ipucu veriyor!
Yazı: Burçin Öztınaz

ALIN
Darsa: Çok dikkatli ve dakik biri. Ayrıca biraz da inatçı… Hislerini çok yoğun yaşıyor!
Genişse: Sizi her an şaşırtabilir. O, sürprizlerle dolu biri!
Düzse: Karşınızda garantici bir tip var! O, her adımını düşünerek atar. Karar vermesi gerektiği zaman her şeyi iyice tartar. Çok eğlenceli biri olmadığı kesin, ama ona sonuna kadar güvenebilirsiniz.

KAŞ
Kalınsa: Yaratıcı, sportmen ve aktif bir kişilik… Çok zeki olduğu da kesin!
İnceyse: Hassas ve kırılgan biri! Onunla konuşurken dikkatli olun, çünkü olumsuz eleştirilerden hiç ama hiç hoşlanmaz!
Ortada birleşiyorsa: Maceraya bayılır! İlginç hobileri vardır!

GÖZ
Çukursa: Gizemli ve kararsızdır. Kendinden bahsetmeyi hiç sevmez.
Büyükse: Çabuk sinirlenir, ani tepkiler verir. Risk almayı sever! Ama buna rağmen, çok eğlenceli biridir.
Küçükse: Sabit fikirlidir. Değişimden ve maceradan hoşlanmaz.

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