ÖPÜŞMEK LAZIM!

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Ah o ilk öpücük!

Her şeyin ilki unutulmaz…

Okulu kırdığımız ilk gün, sevgilimize yemek yaptığımız ilk gece, kalbimizi kıran ilk erkek, arkadaşlarımızla yaptığımız ilk tatil, ilk platonik aşkımız, ilk sevgilimiz ve tabii ki ilk öpücüğümüz! Midemizde binlerce kelebeğin uçuştuğunu sandığımız ilk öpücük deneyimimiz, hafızamızdan birçok anı silinse de, tüm detayları ile aklımızda kalıyor. Nereden mi biliyoruz? Yapılan araştırmalar gösteriyor ki kadınlar da erkekler de hayatlarındaki ilk öpücüklerini net olarak hatırlarken, ilk cinsel ilişkileri ile ilgili detayları akıllarından silebiliyorlar. Nedeni ise çok basit, hani prenslerin prensesleri uykusundan uyandırıp, kurbağaları bile prense çeviren o ilk öpücük tılsımının kalbimizden, yani tamamen duygularımızdan kaynaklanması.



