Hayalindeki kadın tipi nasıl?



Fiziksel beğeni şart tabii ki! Önce yüzüne sonra el ve ayaklarına bakarım. Bütünü önemli. Ayrıca açık sözlü olmalı, bana güvenmeli. Ben de her zaman açık, dürüst bir insanımdır çünkü.



Nelerden hoşlanmazsın?

Kontrol altında tutulmamdan ya da karşı tarafın beni fazla sıkmasından. Kısacası aşırı kıskançlıktan hoşlanmıyorum.



Sevgilisiyle her gün görüşen erkeklerden misin?



Evet. Sevgilimi çok sık görmeyi isterim. Bunun da ilişkiye zarar verdiğini düşünüyorum aslında. Çünkü aranızda farklılıklar varsa daha da çabuk ortaya çıkıyor bunlar.



İş dışında vaktini nasıl değerlendiriyorsun?



Uyuşuk bir insanım. En büyük keyfim ise evde dvd izlemek, özellikle de eski tarz filmler. En etkilendiğim film ise Costantine!



Kadınların ilişkilerdeki en büyük hatası ne sence?



Erkekler direkt konuşur, kadınlar ima eder. Kominikasyon eksikliği var yani.



Şimdiye dek yaptığın en romantik şey neydi?



Sevgilimin doğum günüydü. Evimde ona yemek hazırladım. Yatağı da kırmızı gül yapraklarıyla donattım ve tek bir gül koyup, üzerine de özel bir not yazdım.