"Ruh eşimsin" demeyin!

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"Ruh eşimsin", "diğer yarımsın" gibi ifadelerin ilişkiye zarar verdiğini biliyor muydunuz?

Bilim adamları, benzetmelerin mi yoksa aşkı yaşamaktan mutlu olup onu bir yolculuk gibi algılamanın mı ilişkiyi sürdürmede daha etkili olduğunu araştırdı.



En az 6 aydır beraber olan çiftlerin ilişki memnuniyetini belirlemek için bilim adamları kelimeleri, resimleri ve yap-boz yapmak gibi sözsüz eylemleri kullandı.



Birbirine "ruh eşimsin", "diğer yarımsın" gibi sözler söyleyenlerin ilişkideki çatışmaları daha zor çözdüğü görüldü. Bu tür sözler söyleyen çiftlerin çatışma durumunda karşı tarafın öyle olmadığını düşünebileceği ve hayal kırıklığına uğrayabileceği vurgulandı.



İlişkisinde bu tür sözlere daha az yer verenlerin ve beraberliği bazen sakin bazen coşkun uzun bir nehre benzetenlerin ise tartıştıklarında bile tatminlerinin azalmadığı belirtildi.



Araştırmanın sonuçları "Journal of Experimental Social Psychology" dergisinde yayımlandı.



(AA)