Evliliğinizde ya da ilişkinizde sorun mu var?

İlişkilerin mutlu ve sorunsuz sürmesi aslında çok da zor değil. Karmaşık bir yapıya ve hassas dengelere dayalı olan kadın-erkek ilişkisinin başarısı, tavsiye edilen birtakım basit ama önemli kurallara uymakla mümkün olabiliyor. Uzmanlar mutlu ve uzun süreli ilişkiler ruhen ve fiziksel olarak da insanları canlandırdığını belirtiyor. Sorunlu ilişkilerde nerede yanlış yapılıyor? Sağlıklı ilişkilerin püf noktaları neler? Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Selin Karabulut merak edilen tüm soruları, sağlıklı bir ilişkinin olmazsa olmaz 10 kuralını açıklıyor.Hemen hemen herkes yaşadığı ilişkinin ne kadar “sağlıklı” olduğunu merak eder durur. Dergilerde testler yapılır, eş dost ile kıyaslanır, çay sohbetlerinde hep ilişkiler konuşulur. Oysa ki bir ilişkinin ne kadar sağlıklı olup olmadığını o ilişkiyi yaşayan kişiler zaten bilir.Hissedilen mutsuzluk, huzursuzluk, anlaşmazlıklar, çatışma ve endişeler, ilişkinin ne kadar “hastalandığına” işaret eder. İlişkideki “ben “ ve “sen”i kaybetmek, ilişkiyi enfekte eden en önemli unsurdur. Ben ve Sen olamayanlar, sağlıklı “biz”i oluşturamazlar.İlişkideki sağlıklı “sen, ben ve biz”i oluşturmak ve mutlu bir ilişki için gerekli 10 altın kuralı Uzman Psikolog Selin Karabulut açıklıyor;1. Her konudaki duygu ve düşüncelerinizi onunla rahatlıkla paylaşabiliyor musunuz?2. Evin işlerini ve sorumluluklarınızı, adil bir şekilde partnerinizle paylaşıyor musunuz?3. Baş başa zaman geçiriyor musunuz? Buna hevesli misiniz? Geçirdiğiniz zamandan keyif alıyor musunuz?4. Cinsel hayatınız sizi tatmin ediyor mu?5. Bireysel ilgi alanlarınız ve hobileriniz var mı? Bunlara yeterince zaman ayırıyor musunuz?6. Partnerinizden bağımsız bir sosyal hayatınız var mı?7. Bir problemle karşılaşıldığında, ortak bir çözüme ulaşabiliyor musunuz?8. Partnerinizle kısa ve/veya uzun vadeli ortak hedefleriniz var mı?9. Partnerinizin yokluğunda onu özlüyor, yanındayken kendinizi iyi hissediyor musunuz?10. Birbirinizin, birbirinizden ayrı bir özeli-mahremi olduğunu kabul ediyor ve buna saygı duyuyor musunuz?