Sanal alemde gerçek aşk

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Gerçek bir yaşam hikayesi...

Yazı: Filiz Şeref



Kim demiş ‘filmlerdeki gibi aşklar yok’ diye! Ieva Zaleckyte ve Burçkan Burçüstü’nün hikayesi ve peri masalını andıran düğünleri, filmlere taş çıkartır cinsten. Eğer aşk konusunda umutsuzsanız, onların hikayesinin ana fikri size de umut verebilir: “Gerçek aşk vardır. Yeter ki kalbinizin sesine kulak verin!”



Litvanyalı Ieva, 19 yaşındayken hayatını değiştireceğini bilmediği bir oyun oynuyor... Oyunu birlikte oynadığı adamın yüzünü bile görmüyor oysa. Başlangıçta imkansız görünen şeyler, gün geliyor hayatın onlara cömertçe sunduklarıyla sürpriz bir şekilde, masalsı bir hikayeye dönüşüyor...

“İkimiz de çok farklı dünyalardaydık o zaman. 19 yaşındaydım ve Litvanya’daydım. Üniversitede eczacılık bölümünde okuyordum. O ise 21 yaşındaydı ve Türkiye’de grafik tasarım eğitimi alıyordu. Bazen, dersler çok yoğun olduğunda ve sıkıldığımda, vakit öldürmek ve kafa dağıtmak için aptalca online oyunlar oynardım. O gece de Yahoo’da oyun oynamak için bilgisayar karşısında buldum kendimi. Bilardo oynamak için seçebileceğim yüzlerce odadan bir tanesine girdim... Ve biri daha geldi o odaya. Oyunu oynamaya ve bu sırada bir yandan da chat yapmaya başladık. Uzun bir oyun oldu. Haliyle uzun bir sohbet... Tekrar birlikte oynamak için birbirimize mail’lerimizi verdik. Fakat bir daha hiç birlikte online oyun oynamadık.”

