Sanal ortamdaki erkeklere güveniyor musunuz?

Kadınların yüzde 82’si sanal ortamda tanıştığı erkeklere güvenmiyor!

İnternet ortamında tanışıp evlenenlerin sayısı giderek artıyor. Peki, kadınlar internetten tanıştıkları erkeklere ne kadar güveniyor, güvenmek için kriterleri neler? Kızlarsoruyor.com ‘Sanaldaki erkeklere güvenilir mi?’ sorusunun yöneltildiği ankette konu hakkında görüşleri ortaya çıkardı; kadınların yüzde 82’si, erkeklerin yüzde 50'si hayır dedi!



Kadın ve erkek ortalamasına bakıldığındaysa, ankete cevap veren 2514 kişinin yüzde 64’ü (1618 kişi) yani büyük çoğunluğu sanaldaki erkekleri güvenilmez bulduğunu söyledi. İşin ilginç tarafı 1385 erkeğin yarısı (696 kişi) aynı soruya ‘güvenilmez’ diye cevap verdi. Soru her ne kadar erkeklerle ilgili sorulmuş olsa da, çok sayıda erkek de yaptıkları yorumlarda sanal dünyadaki kadınlara güvenmekte zorlandıklarını ifade etti. Ankete cevap veren 1129 kadını 929’u yani yüzde 82’si “sanal alemdeki erkeklere güvenilmez” dedi.



Kadınlar sanal ortamda tanışılan kişilerin güvenilirliğini test etmek konusunda bazı ilginç yöntemler de sıralandı. Sosyal medya hesaplarını kontrol etmek, en baştaki yaklaşımına göre değerlendirmek, zor sorular karşısında tepkisini ölçmek, ilk buluşmaya yanında biriyle gitmek, oyun gibi özel ortamlardan tanışılan kişileri tercih etmek, onu tanıyanlara ulaşmak bunlardan bazıları. İşte kadın üyelerin belirttikleri görüşlerden bazıları…



Rosebud Yaş: 22

Güvenilir diyorum. İnsan aklını, beynini kullandığı, saf olmadığı sürece her zaman şanslıdır. Reel hayattakilerden en adamı sanalda çıkıyor. Yalnız ondan bundan darbe, kazık yediğinizde her insanı da aynı görmemek gerek.



minicepboyum Yaş: 22

Hiç sanalda biriyle tanışıp bir şey yaşamadım. Bana güven konusunda kafede tanışmaktan farksız geliyor. Zaten dışarıda tanıştığımız adamları da deli gibi internetten stalklamıyor muyuz?



kornetto Yaş: 20

Sanalda tanışır, sonra yüz yüze konuşur, beraber vakit geçirirsen güvenebilirsin. Ben kimler kimler gördüm sanaldan tanışıp direkt evlenen.



diableria Yaş: 28

Benim yaşadığım birkaç uzun süreli ilişkimin hepsi de sanal ortamda tanıştığım kişilerdi. Ve hepsi gerçek hayatta karşıma çıkanlardan çok daha düzgün insanlardı. Yani sanal ortamda tanışıp ilişki kuranlara, gerçek hayatta arkadaşlık yakalayamamış kişilermiş gibi bakılıyor ama bence tam tersi. Gerçek hayatta kurduğun diyalog en başta gösteriş üzerine kurulduğu için sanalda tanışıp gerçeğe dönüştürmek daha samimi bence. Güven konusu da zamanla oluşacak bir şey. Size ilk başta gösterdiği yaklaşım en önemlisi. Mesela sanal ortamda yeni tanıştığınız kişi sürekli bir şekilde dış görünüşünüz ya da cinsellikle ilgili sorular sormaya başladıysa direkt eleyin gitsin. Ama kişiliğinizle ya da beyninizle ilgileniyorsa bir adam, bence güven duygusunu hak ediyordur.



wtree Yaş: 26

Güven olmaz. Güveni yakalayana kadar;

- Birincisi uzun bir süre evine asla gitmeyin. Ta ki onun yakın çevresinden birkaç kişiyi tanıyana dek.

- Evinize bırakmak isterse yine belli bir süre izin vermeyin, ev adresinizi öğrenmesin.

- Yakın arkadaşlarınızla da tanıştırıp onların fikrini alın. Sizin göremediğiniz şüpheli tarafları varsa onlar bu konuda fikir verebilir.



Gizli Kullanıcı (18-24)

Kimliğini görene kadar sanalda hiç kimseye güvenme; zorlayabileceğin kadar zorla, sorulara dayanabiliyorsa, her şeye cevabı varsa, sıkışmıyorsa bir düşünülür.



blondewoman Yaş: 29

Sanal ortamda tanıştığım biriyle evlendim, 1,5 yıl sonra ayrıldık. Ayrılmamızın sebebi çok başka.?Güvenilir-güvenilmez diyemem. Adamına bağlı bu karşındaki güven veriyorsa güvenirsin.



CirkinlerKralicesi Yaş: 20

Benim alışkanlığımdır, ilk buluşmaya yalnız gitmem, yanımda ya en yakın arkadaşım ya da kuzenim olur. Yine böyle bir buluşma sonucu hayatımın aşkını buldum. Şu an beraber yaşıyoruz ve okulda ya da iş yerinde birebir tanıştığım insanlardan daha güvenilir. Çünkü yüz yüze görüştüğün insanın sözlerinden önce görünüşü dikkatini çekiyor ama sanalda öyle değil. Resmini görsen bile boyu, posu, sesi vs. hep bilinmeyen şeyler. Böyle olunca da karsındakinin ilk önce düşüncesini sevip sevmediğini tartma sansın oluyor. Bir zaman sonra dış görünüş tamamen kalkıyor, sözleri ve düşünceleri kalıyor.



Hikari Yaş: 21

Kişiden kişiye değişir. Bir oyundan tanıştığım çocukla 3 yıldır sevgiliyiz. Çok da ciddiyiz. Oyunun İngilizce olmasından kaynaklı olarak yaş seviyesi de yüksek. Bence hayat sanal veya gerçek diye ayrılmamalı.