Seks

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Seks hayatınız nasıl gidiyor?

S. Erkek arkadaşımla iyi bir ilişkimiz var. Cinse l ha yatımız da oldukça iyi. Ama o sık sık erken boşalma sorunu yaşıyor. Bunu en gellemek için ne yapabilirim?

C. Öncelikle şundan emin olun: Sorun sizde değil onda! Tabii ki yardımcı olmanız gerekiyor. Onun sevdiği pozisyonu seçmek, daha yavaş hareket etmek ve ön sevişme süresini uzatmak yardımcı olabilir.



S. Orgazm sıras ında yüzümün aldığı şekille ilgili en dişelerim var. Eşimin bu görüntüden hoşlan mayacağını düşüne rek ken dimi kontrol altında tutmaya çalışıyorum. Bu da beni m zevk almamı en gelliyor. Erkekler için bu görüntü ne kadar öne mli?

C. Evet önemli! Ama negatif olarak değil aksine zevk aldığınızı görmek onu mutlu eden bir şey. Emin olun, o ifadeden çıkardığı tek sonuç, sizin onu ne kadar sevdiğiniz ve istediğiniz olacak. Rahat olun, kendinizi özgür bırakın ve tadını çıkartın!



