S. Erkek arkadaşımla iyi bir
ilişkimiz var. Cinse l ha yatımız da
oldukça iyi. Ama o sık sık erken
boşalma sorunu yaşıyor. Bunu
en gellemek için ne yapabilirim?
C. Öncelikle şundan emin olun: Sorun sizde değil onda!
Tabii ki yardımcı olmanız gerekiyor. Onun sevdiği
pozisyonu seçmek, daha yavaş hareket etmek ve ön sevişme
süresini uzatmak yardımcı olabilir.
S. Orgazm sıras ında yüzümün
aldığı şekille ilgili en dişelerim
var. Eşimin bu görüntüden
hoşlan mayacağını düşüne rek
ken dimi kontrol altında tutmaya
çalışıyorum. Bu da beni m zevk
almamı en gelliyor. Erkekler için
bu görüntü ne kadar öne mli?
C. Evet önemli! Ama negatif olarak değil aksine zevk
aldığınızı görmek onu mutlu eden bir şey. Emin olun,
o ifadeden çıkardığı tek sonuç, sizin onu ne kadar sevdiğiniz
ve istediğiniz olacak. Rahat olun, kendinizi özgür bırakın ve
tadını çıkartın!