Seks hayatınız nasıl gidiyor?

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Kimseyle sorunlarınızı paylaşamıyorsanız bize yazın, yanıtlayalım…

S. Erkek arkadaşım evindeki eşyalarıı değiştirdi. Neredeyse her şeyi attı. Ama eski sevgilisinden kalan ‘hatıra’lar hala dolabında. Bu durum beni rahatsız ediyor. Bunu söylemeli miyim?

C. Erkek arkadaşınız ilkokul karnelerini dolabında saklasaydı onu çocuk olmakla mı suçlardınız? Cevabınız ‘hayır’ değil mi? Eski ilişkisinden kalma ufak tefek hediyeler, ayıcıklar, belki bir süs eşyası… Bunlar onun hala onu sevdiğini göstermiyor. Bunlar sadece eski sevgilisinden nefret etmediğini ve hala bazı anları güzel hatırlayabildiğini gösterir. Buna izin verin. Ama hatıra dediğiniz bir aşk mektubu ya da fotoğraflarsa o zaman endişelenebilirsiniz. Bu durumda konuşmakta fayda var.



