Kimseyle sorunlarınızı paylaşamıyorsanız bize yazın, yanıtlayalım…
S. Erkek arkadaşım evindeki
eşyalarıı değiştirdi. Neredeyse
her şeyi attı. Ama eski sevgilisinden
kalan ‘hatıra’lar hala dolabında.
Bu durum beni rahatsız ediyor.
Bunu söylemeli miyim?
C. Erkek arkadaşınız ilkokul karnelerini dolabında saklasaydı
onu çocuk olmakla mı suçlardınız? Cevabınız ‘hayır’ değil
mi? Eski ilişkisinden kalma ufak tefek hediyeler, ayıcıklar, belki
bir süs eşyası… Bunlar onun hala onu sevdiğini göstermiyor.
Bunlar sadece eski sevgilisinden nefret etmediğini ve hala bazı
anları güzel hatırlayabildiğini gösterir. Buna izin verin. Ama
hatıra dediğiniz bir aşk mektubu ya da fotoğraflarsa o zaman
endişelenebilirsiniz. Bu durumda konuşmakta fayda var.