Dekolte giymesi beni sinirlendirir.

14 Şubat'ta sevgilin sana ne alsa çok sevinirsin?

Onunla baş başa bir yemek yemek benim için yeterli.

İlk adımı kim atar, sen mi karşı taraftan mı beklersin?



Bakışlar önemli, elektrik aldıysam ilk adımı hemen atarım.

Sevgilinle nasıl vakit geçirmekten keyif alırsın?



Bu aralar hava soğuk olduğu için herhalde genelde evde vakit geçiririz ama sinemaya gitmeye de bayılırım hani.



Hiç terk edildin mi?



Hayır, edilmedim.

Bir ilişkiyi niçin bitirirsin?



Sevdiğim bir insanı kolay kolay kaybetmek istemem, aldatma gibi önemli bir şey olmalı. Ya da ona karşı sevgim tamamen bitmiş olmalı!



Sevgilinin hangi hareketi seni çıldırtır?



Kolay kolay tepki gösteren bir insan değilim, sinirlenmem. Ama dekolte giymesinden hoşlanmam ve tepki gösteririm.



Hayalindeki kadın tipi nasıl birisi?



Doğal, sade bir güzelliği olmalı; esmer, uzun boylu, ince yapılı birisi. Her şeye karşı olumlu, ılımlı, bana karşı saygılı ve sevgi dolu olsun yeter.