Swissôtel The Bosphorus İstanbul
Swissôtel The Bosphorus, Sevgililer Günü’nde romantik sevgililere, aşklarını doyasıya paylaşabilecekleri büyüleyici bir atmosfer sunuyor. Nefis lezzetler, sürpriz hediyeler, özel konaklama paketleri, Amrita Spa&Wellness’tan sevgiliye özel masajlar ve Swiss Gourmet’den romantik hediyeler… Eğer geceyi burada geçirirseniz sabah Cafe Swiss’te zengin bir kahvaltı ile güzel bir güne başlayabilirsiniz. Otelde Sevgililer Günü paketi içerisinde Boğaz manzaralı odada konaklamak 440 euro. Panorama manzaralı süit ise 1140 euro.
Adres: Talim Yeri Sok. Maçka/Istanbul
Tel: (0212) 326 11 00