menu

close

menu

close

menu

close

Sevgililer günü otel organizasyonları

Sevgililer Günü’nde romantik bir yerde, şık bir yemek yemek herkesin hayali. Eğer hala bu özel gün için bir program yapmadıysanız elinizi çabuk tutun deriz. Oteller sizin için pek çok alternatif sunuyor.

Swissôtel The Bosphorus İstanbul
Swissôtel The Bosphorus, Sevgililer Günü’nde romantik sevgililere, aşklarını doyasıya paylaşabilecekleri büyüleyici bir atmosfer sunuyor. Nefis lezzetler, sürpriz hediyeler, özel konaklama paketleri, Amrita Spa&Wellness’tan sevgiliye özel masajlar ve Swiss Gourmet’den romantik hediyeler… Eğer geceyi burada geçirirseniz sabah Cafe Swiss’te zengin bir kahvaltı ile güzel bir güne başlayabilirsiniz. Otelde Sevgililer Günü paketi içerisinde Boğaz manzaralı odada konaklamak 440 euro. Panorama manzaralı süit ise 1140 euro.
Adres: Talim Yeri Sok. Maçka/Istanbul
Tel: (0212) 326 11 00

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler