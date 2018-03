Günümüzde Sevgililer Günü, romantik evlenme tekliflerinden, sürprizli kutlamalarına kadar sevgiliye kendini değerli hissettirecek çok özel sürprizlere sahne oluyor.

Antik Yunan’da Zeus ve Hera’nın kutsal evliliğinin gerçekleştiği Gamelyon ayına dahil olan Sevgililer Günü, günümüzde de romantik kutlamalara sahne oluyor. Antik Roma’da Lupercalia, Katolik inancına göre de Aziz Valentine Günü olan Sevgililer Günü, aslında romantik anlamını sonraki dönemlerde kazanıyor.



Ortaçağ’ın ilk yıllarında kuşların çiftleşme dönemi olması nedeniyle 14 Şubat tarihinde, sevgililer birbirlerine güzel sözler yazılı notlar verip, duygularını ifade ediyor. Yıllar geçtikçe günün anlamına dair efsaneler çoğalıp gidiyor ve ta ki; 1800’lü yıllarda Amerikalı Esther Howland, ilk Sevgililer Günü kartını yollayana kadar… İşte bu dönemden sonra 14 Şubat, artık ticari hareketliliğe yol açıyor ve sevgililer bu çok özel günü birbirine aşk mesajları ya da aşk şiirleri göndererek kutlamaya başlıyor. Peki siz Sevgililer Günü olan 14 Şubat’ta sevgilinizle neler yapmayı planlıyorsunuz? O’na sevginizi en iyi şekilde ifade etmek ve kendisini özel hissettirmek için bir planınız yoksa; işte size bizden birkaç tüyo!







Sevgililer Günü’nde Hangi Çiçek Alınır?

Çiçekler her duyguya eşlik eden en güzel hediyelerdir. Sevgililer Günü romantizminde kırmızı güllerin yeri ilk sırada olsa da, bazı kişiler için farklı alternatifler de sunulabilir. Sevginizi konuşarak ifade edemiyorsanız çiçekler bir numaralı yardımcınız olacaktır. Pembe ve mor çiçek buketlerinin arasında aşkınızı itiraf edeceğiniz birkaç kırmızı gül, Sevgililer Günü ritüelinin klasik esintisine uyum sağlamak için alınabilir. Ayrıca buketiniz içine kalpli aşk sözcükleri eklemeyi de unutmamalısınız!



Sevgililer Günü Aşk Sözleri

Dile getiremediğiniz duygularınızı itiraf etmek, içinizde kalanları açığa çıkarmak için en iyi fırsatlardan biri Sevgililer Günü’dür. Bu özel günde kırmızı kalplerin içine içinizden gelen aşk sözlerini yazabilirsiniz. Ancak asla Sevgililer Günü aşk sözleri olarak internetten bulduğunuz kalıplaşmış aforizmaları kullanmayın. Muhtemelen sıradan bir “seni seviyorum” bile bu sözlerden çok daha etkili olacaktır.



Sevgililer Günü İçin Yapılacak Sürprizler Nelerdir?

İşte herkesin merakla beklediği sürprizler konusu! Emin olun ki her bekar kadın Sevgililer Günü gibi bir günde evlenme teklifi almak ister. Siz de Zeus ve Hera’nın kutsanmış evliliğini anımsatacak bir romantik ambiyans yaratarak, sevgilinize ışıl ışıl bir tektaş eşliğinde evlenme teklif edebilirsiniz. Size özel mekanlarda, size özel bir konsept yaratarak, bugünü daha da özel bir hale getirebilirsiniz.



Sevgililer Günü’nde sürpriz yapması beklenen taraf genel olarak erkekler olduğu için, özel bir akşam yemeği ya da sevilen bir şehre giderek birkaç günlük kaçamak planlamak da erkeklere düşecek bir görev olacaktır. Evli çiftler için ise romantik bir şehirde birkaç günlük tatil rezervasyonu; aşkınızın yeniden filizlenmesini sağlayabilir.



Sevgililer Günü’nde Hangi Hediye Alınır?

Parfüm, çanta ve tektaş… Sevgililer Günü denildiğinde ilk akla gelen muhteşem üçlüye eşlik edecek diğer hediye seçimini ise kişiye özel yapabilirsiniz. Herkesin beklentisi farklı olduğu için hayalindeki hediye de farklı olacaktır. Bu konuda sevgilinizin yakınlarından biraz tüyo alabilirsiniz. Çok istediği bir hobi etkinliği, sevdiği sanatçının konseri için bilet, aşkınızı ifade edebilecek bir pırlanta Sevgililer Günü hediye alternatifleri arasında yer alabilir. Sevgilinizin tarzına uygun, bir hediye seçimi yapmak istiyor ama yapamıyorsanız, bir stil danışmanından yardım alarak doğru ürünü seçebilirsiniz.



Sevgililer Günü’nde Hangi Şehre Gidilir?

Aşkın şehri Paris, tutkunun resmini çekeceğiniz Roma ya da yağmur altında bir romantizm için Londra en popüler aşk kaçamağı yapabileceğiniz şehirler arasında bulunuyor. Yurt dışına çıkacak zamanınız ya da bütçeniz yoksa üzülmeyin. Şehirden uzak kırsallar ya da kar tatili yapabileceğiniz alternatiflere göz atabilirsiniz. Ülkemizdeki sahil kasabalarının en tenha olduğu bu mevsimde, baş başa birkaç gün her ikinize de iyi gelebilir.



Sevgililer Günü’nde Nasıl Sofra Hazırlanır?

Sevgililer Günü’nü evde geçirmeyi planlıyorsanız akşam yemeği hiç şüphesiz bu özel günün odak noktası olacaktır. Kırmızı güller ve taşlarla süslenmiş sofranızda, kalp şeklinde kırmızı makaronlar, özel tasarım bir kadife pasta ve protein ağırlıklı bir akşam yemeği mönüsü iyi bir tercih olabilir.