Sevgiliniz sizden daha çekici olursa!

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Erkekler kendilerinden daha çekici kadınlarla birlikte olmak konusunda daha cesur!

KizlarSoruyor.com, üyeleri arasında yaptığı son ankette "Dış görünüşü senden daha iyi olan biriyle sevgili olmak seni endişelendirir mi?” sorusunun cevabını aradı.

Oylamaya katılan kadın ve erkek üyelerin çoğu “çekinmeden ilişkiye yelken açmanın” en doğru karar olduğu konusunda hemfikir olsa da, böyle düşünen erkeklerin oranı kadınlardan %20 daha fazla.



KizlarSoruyor.com bu sefer üyelerine “Ondan hoşlanıyorsun, onun da senden hoşlandığını düşünüyorsun. Ama fiziksel özellikler açısından denk olmadığınıza dair endişelerin var. Bu durumda ilişkiye başlamak seni korkutur mu? ‘Hiç çekinmem, madem birbirimizden hoşlanıyoruz yeni bir ilişkiye yelken açarım’ mı diyorsun? Yoksa ‘kaybetme korkusuyla endişelere boğulurum, ben almayayım’ mı dersin?” diye sordu.?



Oylamaya 2.683’ü kadın, 2.841’i erkek olmak üzere toplam 5.524 kişi katıldı. Soruya cevap veren üyelerin yüzde 72’si “Çekinmem, ilişkiye yelken açarım.” cevabını verirken, yüzde 28’i “Çekinirim, ilişkiye dönüştürmem.” dedi. Kadın üyelerin yaklaşık %60’ı “Çekinmem, ilişkiye yelken açarım.” yanıtını verirken, bu oran erkek üyelerde %80’lere yükseldi.



İşte üyelerin belirttikleri görüşlerden bazıları:

yalnızlar_klubu Yaş: 20

Sanırım şu an ben yakışıklı erkeğin yanındaki çirkin kızım.



voluptuous Yaş: 24

Dış görünüşe önem vermiyorum. Öyle bir kadın istiyorum ki; beyinlerimiz sevişsin.



Rosebud Yaş: 22

Davul bile dengi dengine. Fiziksel olarak uyuşmazsam olmaz. Çekinirim ben. Ben almayayım.



Nükleerteori Yaş: 21

Kesinlikle uzak dururum, aldatılma riski yüksek.



BayanÇıngarÇıkarıcı Yaş: 19

Niye çekineyim? Manyak mıyım ben?



missfatty Yaş: 22

Dış görünüşü benden iyi olan neden benle sevgili olsun ki?



EzgiSvs Yaş: 18

Benden çirkin olursa ciddiye almam.





