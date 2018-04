“Sevgilinize en çok hangi anlarda ihtiyaç duyuyorsunuz?”

Günün tüm koşuşturmasına rağmen bir şarkı duyduğunuzda, çok sevdiğiniz bir yere gittiğinizde ya da duygusal bir anınızda ‘keşke burada olsaydı’ diyorsunuz değil mi? Peki o?

Yazı: İpek Koşan



İşte "Sevgilinize en çok hangi anda ihtiyaç duyuyorsunuz" sorusuna erkeklerin verdiği yanıtlar:



Eşime, hasta olduğum zamanlarda daha fazla ihtiyaç duyuyorum sanırım. Hastalık hastası biri olarak sürekli ilgi ve şefkat istediğim bir gerçek. Bana çorba yapması, nazımı çekebilmesi önemli. Zaten bu zamanlarda o yanımda olmayacak da kim olacak?

Yakup Şahin, 35 yaşında/Eczacı



En çok diye bir şey yok! Bir insanın gerçek bir sevgilisi/sevdiği varsa ona her zaman ihtiyacı vardır.

Rida Savaş, 30 yaşında/Bilgisayar programcısı



Yoğun bir iş gününün ardından, koltuğa uzanmış en sevdiğim diziyi izlerken ona sarılmayı seviyorum. Tüm günün stresi bir anda üzerimden uçup gidiyor. O yokken ise ‘keşke olsa’ dedirtiyor...

Eren Can, 30 yaşında/Fotoğrafçı



Sevgilim benim için bir kaçış noktası. Ailem beni bunalttığında hemen ona sığınıyorum. Dertlerimi dinler, çözüm önerilerini sunar ve beni rahatlatır.

Murat Baş, 28 yaşında/Pazarlama uzmanı



Ne zaman ihtiyaç duyarsın değil de, ne zaman ihtiyaç duymazsın derseniz PlayStation oynarken diyebilirim. Gerçi bazen fazladan bir oyuncuya ihtiyaç oluyor ama neyse... Şaka bir yana, gün içinde her saat yanımda olsun isterim. Günümüz şartlarında ne yazık ki bu mümkün değil...

Aydın Canik, 23 yaşında/Öğrenci



Hafta içi, iş yoğunluğu nedeniyle başımı kaşıyacak vakit bulamıyorum ama hafta sonları sevgilimle gezmeye bayılıyorum. Özellikle pazar sabahı kahvaltımı o olmadan yapamam.

Esin Çavuş, 37 yaşında/Satış direktörü



Sevgilim tabii ki her zaman aklımda ve onu çok seviyorum. Fakat geçen gün kahve içmek için gittiğim bir kafede karşımda oturan bir çift gördüm ve kendimi inanılmaz derecede kötü hissettim. Bir anda ‘ellerim bomboş’ tribine girdim. Birilerini sevgilisiyle gördüğümde, sevgilimi yanımda istediğim bir gerçek!

Kahraman Baş, 27 yaşında/Halkla ilişkiler uzmanı