Bazı konuları açmanız ilişkinizin zarar görmesine sebep olabilir! İşte ilişkinizi tehlikeye atmamak için uzak durmanız gereken 4 konu...
1. PARA
Ne kadar kazandığını sorgulamanız, kendinizin ondan daha çok kazandığınızı ima etmeniz, arkadaşlarınızın sevgililerinin cömert davranışlarından bahsetmeniz erkek arkadaşınızın hiç mi hiç hoşuna gitmez!
2. ANNESİ
Tamam, annesinden hoşlanmıyor, davranışlarını abartılı buluyor, her konuya karıştığını düşünüyor olabilirsiniz, ama sevgiliniz bunların hiçbirini bilmek zorunda değil!
3. ESKİ SEVGİLİLERİNİZ Merak edip sorabilir ama mümkün olduğunca konuyu değiştirin! Yoksa bunları ileride koz olarak kullanabilir. Onu kıskandırmak için olsa bile bu konuyu asla açmayın!
4. VÜCUDU Erkekler vücutlarının eleştirilmesinden hiç hoşlanmazlar! Son zamanlarda kilo almış, saçları dökülmeye başlamış olabilir. Ama emin olun hepsinin zaten farkında ve bunları sizden tekrar duymaya hiç ihtiyacı yok!