Hepimizin içinde vardır bir ukde. Her görüşünüzde, her aklınıza gelişinde içlenir, dertlenir, kadehleri masaya vurur ama yine de susarsınız... Gururunuza yediremeyip, senelerce içinize atarsınız. Atmayın! Yarım kalan hikayenizi tamamlayın.

Yazı: Sinem Gürleyük



Belki çocukluk aşkınız, belki küçücük hatalar yüzünden terk edip bir daha barışamadığınız, o büyük aşkınız. Unutamıyorsunuz değil mi? Unutmak bir yana, her aklınıza gelişinde dertlenip, içinize atıyor ama o büyük egonuz yüzünden susuyorsunuz. Bu sırada zaman durmuyor elbette. Bir bakıyorsunuz başkalarıyla fotoğrafları, eşten dosttan gelen mutluluk haberleri… Umudunuzu yitirip tamam diyorsunuz ‘arkadaşım bu defter benim için kapandı!’ Defteri kapatmış gibi yapıp siz de hayata devam ediyorsunuz. Seneler boyu siz başka, o başka bir hayat sürüyor. Ne yaparsanız yapın, onunla yaşadığınız mutluluğu yaşayamadığınızı fark edip, daldan dala atlarken yıllarınızı heba ediyorsunuz. Yapmayın! Ona ne yaşadığınızı anlatsanız ne olur? Ne kaybedersiniz? Bu sürede yaşadıklarınızdan daha mı kötü olur? Kafanızın içinden o hiç gitmeyen soru işareti, yerini noktaya bıraksa daha rahat etmez misiniz? Olabilecek kötü sonuçların sonucunda acı çekseniz bile sonuca ulaşmak sizi kendinize getirecektir, merak etmeyin. Ama bu işin sonunda mutlu olmak, yarım bıraktığınız hayatınıza devam etmek de var öyle değil mi? Sizce bir telefon açıp konuşmak, bir yemek yemek çok mu zor? O zaman eski sevgilinize dönmek için kolları sıvayın!



Susmayın

Ona geri dönmek istemeniz sıra dışı bir olay değil. O yüzden konuyu abartmayın. Eski sevgiliden yeni sevgili olmaz laflarını bir kenara bırakın. İstiyorsanız öyle bir olur ki! Sadece onu neden geri istediğinizi ve neden ayrıldığınızı iyi düşünün. Kafanızda her şeyi oturtmadan adım atmayın. Eğer ayrılık sebebiniz ilk seferinde çok ciddi bir ilişkiye hazır olmamanız, ikinizin de çok genç olması, yalnız kalmak, özgür olmak istemeniz gibi bir sebepse ona yeniden geri dönmenizde gerçekten büyük bir problem olmayacak. Onun sizin için gerçekten doğru seçim olduğuna inanıyorsanız, yalnız kaldıktan sonra gerçekten sevdiğinizi anladıysanız, sırf yalnızlığa alışamadığınızdan dolayı geri dönmüyorsanız onu hemen arayın. Elinizdeki tüm silahları kullanmayı ihmal etmeyin. Eğer terk eden taraf sizseniz ilk mesaj attığınızda ya da aradığınızda kollarını hemen size açmasını beklemeyin. Oldukça soğuk bir tavırla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yılmayın, vazgeçmeyin. Eski mutlu günlerinizdeki şarkıları, sevdiği filmleri, şiirleri, birlikte ilk dans ettiğiniz günü kullanın. Geçen zaman içinde onu ne kadar ve neden özlediğinizi anlatın. Gerekirse hiç durmadan konuşun ve ağzından olumlu bir cümle çıkma ihtimali olana kadar susmayın. Bu süreçte karşı taraf ne yaptığınızı anlayamadığı için sıkça gelgit yaşayabilir. Dalgalanmaları önemseyin. Yani eğer gelgit yaşıyorsa kafasında istediğiniz soru işaretini yarattınız demektir. Sürekli olarak olumlu cümleler kurun.



O her ne kadar ‘artık olmaz, vakit çok geç’ dese de siz yılmayın. Böyle bir durumda zamanın ne kadar işe yaramaz bir şey olduğunu bile söyleyebilirsiniz. Yani onun olumsuz olarak bahsettiği her şeyi gerekirse kafasına vura vura olumlu hale getirin.