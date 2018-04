Seviyorum... Mükemmelsin... Şimdi değiş!

Birini görüyoruz, çok beğeniyoruz, bazen ilk görüşte aşık oluveriyoruz. Elde ediyoruz, onu olduğu gibi kabul ediyor, seviyoruz. Fakat bir süre sonra kaçınılmaz olarak eleştirmeye başlıyor, değişmesini bekliyor, bunu gerçekten istiyoruz. Onu neden sevmiştik, acaba bunu neden bu kadar çabuk unutuyoruz?

Yazı: Nilgün Yıldız



Zorlu Performans Sanatları’nın daveti üzerine konusunu hiç bilmeden ‘Seni Seviyorum, Mükemmelsin, Şimdi Değiş’ isimli oyunu izlemeye gittim. Oyun o kadar hoşuma gitti ki, üzerinde düşünmeden edemedim. Kadın ve erkek ilişkilerinin evrenselliğini anlatan ve hikayeyi muzip bir dille birleştiren bu müzikal oyundan çıktıktan sonra insan gerçekten düşünmeden edemiyor; neden sevdiğimiz insanı önce olduğu gibi kabullenip sonrasında kendi kalıplarımıza sokmaya çalışırız? Örneğin bir erkeğe önce çok komik diye aşık oluruz. İlişkimizin başladığı ilk günlerde onun esprilerine gülmek çok hoşumuza gider hatta her söylediğine güleriz. İlişkimiz ilerlemeye başlar, belki aylar belki de yıllar geçer. Fakat bir süre sonra o adamın aşık olduğumuz komik olma özelliği bizi rahatsız etmeye başlar. ‘Her şey üzerine espri yapabiliyorsun’, ‘Ama bu ciddi bir konu’, ‘Ya lütfen biraz ciddi ol’, ‘Bir kere de olaylara çocuk gibi esprilerle yanıt verme’ gibi cümleler havada uçuşmaya başladığında o an gelmiştir. Hangi an mı? Değişmesini istediğimiz an.

Bir insanı özel bir yanı için severiz, fakat sonra değişmesini isteriz. Değiştiğinde ise aşık olduğumuz insanı tanıyamamaktan şikayet ederiz. Öyle değil mi? Uzman Psikolog Nida Özşahin Terkuran, “Aslında ilişkinin başında her şeyi kabul etmeyiz. İlişki başladığında illüzyon yaşarız. O an bizim için önemli olduğunu düşündüğümüz özelliklere odaklanır, eğer bunlar bizim için tatmin edici ise diğerleri bize uymasa bile uyuyormuş gibi düşünürüz. Genelde odaklandığımız özellikler en çok ihtiyacımız olanlardır. Bu ihtiyaçlar doyurulunca diğerleri gözümüze görünmeye başlar ve bunları değiştirmek isteriz” diyor. Ne kadar da doğru!



Kadınlar ilgi istiyor

Kadınlar en çok erkeklerin yeterince ilgilenmemeleri ya da sevgilerini yeteri kadar göstermemelerinden şikayet ediyor. Çünkü erkekler sevgilisi, eşi ya da çocuklarıyla zaman geçirmek yerine işi veya arkadaşlarıyla daha fazla zaman geçirebiliyor. Son zamanlarda buna bir de teknoloji ile geçirilen zaman eklendi tabii. Erkekler cep telefonu ve bilgisayarıyla daha fazla ilgilenir oldular. Oysa ilgi ve sevgi en önemli ihtiyaçlarımızdan biri. Bir kadının da bunu sevdiği erkekten beklemesi doğal bir durum. Kadınlar sevgililerini en çok bu yönde değiştirmek istiyor.



Erkekler ne istiyor?

Erkekler ise en çok kadınların kontrolcü olmasından şikayet ediyor. Kontrol edilmekten ve sürekli kendilerine müdahale edilmesinden hoşlanmıyorlar. Kendilerini güçlü hissettiren kadınlar istiyorlar. Ayrıca ‘erkekler güçlü kadın sevmez’ diye bilinse de aslında güçlü kadınları seviyorlar, sadece kadının kendi güçleriyle çatışmasını istemiyorlar. Erkekler de en çok bunu değiştirmeye çalışıyorlar. Kadının gücü kontrollü kalsın isteseler de, kendileri üzerinde gösterilmesin istiyorlar.



Peki ya aşık olduğumuz adam?

‘Birini değiştirmeye çalışmak ve bunu başarmak, sonrasında aşık olduğumuz kişiyi kaybetmek anlamına gelmiyor mu? Ne de olsa onu var olan huylarıyla sevmiştik?’ diye sormak eminim herkesin aklına geliyordur. Nida Özşahin Terkuran, “İnsanlar birini sevdiklerinde ya da aşık olduklarında aslında kendi zihinlerinde yarattıkları imajı seviyorlar. Sonra da eşlerini kendi kafalarındaki imajın kalıbına yerleştirmek için değiştirmeye çalışıyorlar. İlişkilerde karşıdaki kişiyi kolayca değiştirebildiğimizde bu ona karşı saygımızı ve sevgimizi de olumsuz yönde etkiliyor. Kişiyi zihnimizdeki imaja çevirdiğimizde de eski çekiciliği kalmıyor. Bu yüzden yaşanmamış aşklar daha büyük oluyor. Böylece imajlarımızı sevmeye devam ediyoruz” diyor.