Arkadaşınız aldatılıyor. Kendisi belki farkında değil, ama siz eminsiniz... Peki ne yapmalısınız? İki kişinin arasına girmek doğru mu? Susmak çözüm mü?

Yazı: Burçin ÖztinazArkadaşınız hayatının en mutlu dönemlerinden birinde... Çok aşık! Çok mutlu! Gözlerinin içi gülüyor, hayata neşeyle bakıyor, ihtiyacı olan her şeyi onda bulduğunu söylüyor ve ona sonsuz güveniyor. Ama siz onun sevgilisini başka biriyle gördünüz ve bunun masumca bir arkadaşlık olmadığından eminsiniz. Kafanız fena halde karışık! Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz...‘Bir an bile beklemeden arkadaşınızla konuşacaksınız. O sizin en iyi dostunuz ve bunu bilmeye hakkı var. Ayrıca başkasından duyacağına sizden duyması ve hemen onu terk etmesi en iyisi!’ Böyle mi düşünüyorsunuz?Maltepe Bölge Hastanesi’nden Uzman Psikolog Tuğçe Er, “Aldatılmak bir travmadır ve kişi bunu anladığında travma sonrasında ortaya çıkan duygusal ve fiziksel semptomlar yaşamaya başlar. Aldatıldığını öğrenen kişide nefes alamama, baş dönmesi, mide bulantısı, şiddetli baş ağrısı, titreme gibi bedensel şikayetlerin yanı sıra konsantrasyon güçlüğü, çaresizlik, kızgınlık, yoğun kaygı ve korku, dalgınlık, umutsuzluk, ajite olma, aşırı şüphe, kendine ve diğer insanlara karşı güvensizlik gibi duygusal şikayetler de ortaya çıkabilir” diyor.Konuşmaya karar verdiyseniz, işte dikkat etmeniz gerekenler:Konuşmanızı yüz yüze ve sakin bir ortamda yapın.SMS atmak, aldatıldığını kanıtlayan bir video veya fotoğraf göndermek gibi yollara başvurmayın.Çok fazla detaya girmeyin.Aldatılma ilişkilerde ‘biz’ benliğini onarılmaz biçimde yaralayarak çiftlerin ayrılmalarına yol açabiliyor. Ancak yine de acele karar vermek doğru değil. Bu yüzden arkadaşınızı hemen sevgilisini terk etmesi yönünde değil, sakin olup, yoğun duyguların geçmesini bekledikten sonra karar vermesi konusunda yönlendirin.Öfkelisiniz. Arkadaşınızı üzmek istemiyorsunuz ama onun kandırılmasına da göz yumamazsınız. Bu yüzden kararınızı sevgilisiyle konuşmaktan yana kullanıyorsunuz. Tehlikeli sularda yüzdüğünüzü bilin ve konuşmanız sırasında bunlara dikkat edin:Hesap sormayın. Unutmayın, ilişki iki kişi arasında yaşanır.‘Nasıl yaparsın?’, ‘Ne kadar adisin!’ gibi cümleler kurmayın.Uzman Psikolog Tuğçe Er, “Aldatma veya aldatılma, ilişkilerde yaşanan problemlerin göstergesidir. Öncelikle bunu kabul etmek, ilişki devam etse de, etmese de problemin ne olduğunu anlamaya çalışmak ve çözüm yolu aramak gerekir” diyor. Siz de arkadaşınızın sevgilisine ilişkiyi kurtarmak isteyip istemediğini, bu sorunun tekrarlanıp tekrarlanmayacağını sorabilir, duygularını gözden geçirip bir karar alması gerektiğini söyleyebilirsiniz.‘En iyisi hiç karışmamak’ diye düşünüyor olabilirsiniz ve sizi bu düşünceye iten birçok sebep olabilir. Önceki tecrübeleriniz, sosyal çevreniz, arkadaşınızın içinde bulunduğu şartlar gibi... Tüm bunları düşündüğünüzde kalbiniz konuşmaktan yanaysa ama mantığınız susmanızı söylüyorsa ve arkadaşınıza bir şey söylememeye karar verdiyseniz, belki de en zor yolu seçtiniz. Çünkü sessiz kalmak bazen konuşmaktan daha zor. Özellikle de biz kadınlar için! Ama kararınızı verdiyseniz gerçekten susmalısınız. Bu durumu arkadaşınıza anlatmayacaksanız, üçüncü kişilerle de asla ve asla paylaşmamalısınız.

elele.com.tr takipçilerine ‘Arkadaşınızın sevgilisini bir başka kadınla görseniz ne yaparsınız?’ diye sorduk. İşte gelen yorumlar...

“Böyle bir durum başıma geldi. Arkadaşıma direkt söyledim ama öylesine aşıktı ki bana asla inanmadı, aralarını bozmak istediğimi söyledi, hatta beni iftira atmakla suçladı. Arkadaşlığımız yara aldı. Sonra onun gerçek yüzünü kendisi de gördü ama olan arkadaşlığımıza oldu.”BANU“Yakın bir arkadaşımın kocası, arkadaşıma iş seyahatinde olduğunu söylemişti. Dünya küçük, onunla İzmir’de karşılaştık ve yanında başka bir kadın vardı. Evliliklerinin zarar görmesini istemiyordum. Çünkü çocukları vardı. Arkadaşıma söylemedim ama kocasını sert bir dille uyardım. Gerçekten zor bir durum ve insan ne yapacağını şaşırıyor.”SİMGE“Kimsenin arkadaşımı üzmesine izin vermem. Böyle bir durumla karşılaşırsam arkadaşımı kırmayacak şekilde onunla konuşurum.”MELİS“Bazen insanlar gerçeklere değil, inanmak istediklerine inanıyorlar hele de aşktan gözleri kör olmuşsa... Ama ben yine de söylerdim.”AYSEN“Böyle bir şey başıma geldi. Yakın arkadaşlarımdan birinin nişanlısını sanal ortamda, bir tanışma sitesinde gördüm. Üstelik pasif bir kullanıcı da değildi. Arkadaşıma hemen söyledim. Ayrıldılar ama birkaç ay sonra tekrar barıştılar. Şimdi arkadaşımla aramız eskisi gibi değil. Belki de en iyisi karışmamak ama yine görsem yine söylerim!”AYLİN“Arkadaşım durumu kendisi fark etsin diye çabalarım. Bunun için minik bazı planlarım da olabilir tabii...”CANSU“Aldatılmak çok can yakıcı. Benzer bir durum yaşadım. Ancak ben aldatılan kişiydim. Ve bu olaydan bir arkadaşım sayesinde haberim oldu. O söylemeseydi de er geç öğrenecektim elbet. Ne şekilde öğrendiğiniz değil, güveninizin sarsılıyor olması çok kötü.”SEDA“İlişkinin boyutu, ne kadardır devam ettiği, adamın bunu bir alışkanlık haline getirip getirmediği gibi birçok kriter kararımı etkiler. Ama aldatılan kişi olsaydım, bunun bana açıkça söylenmesini isterdim.”ÖZLEM