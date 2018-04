Tamam mı devam mı?

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Yanlış anlaşılmasın. Bu bir yarışma sorusu değil. Aksine oldukça ciddi bir mevzu; ilişkinize artık noktayı koymalı mısınız, yoksa biraz gaza basarak ilişkinizi bir sonraki level’a mı taşımalısınız? İpuçlarını iyi takip edin.

Yazı: Ece Üremez



Bir akşamüstüydü, kahve içmek üzere gittiğim kafede yalnız Başıma olduğum zamanlarda en sevdiğim aktivite olan insan gözlemleme seansına henüz Başlayacaktım ki evren sağ olsun konuyu önüme doğru itiverdi. Aslında ödümü kopardı demek daha doğru olur çünkü tam o anda yan masadan yükselen bağrışlar yudumlamakta olduğum kahvemi üstüme dökmeme sebep oldu. Çift olduklarına inanmayı geçtim birbirlerine hitap şekilleri ve ses tonlarından ötürü insan olduklarına inanmakta güçlük çektiğim bir kadın ve bir erkek asırlardır beklenen kıyameti belli ki o gün o saatte koparmaya karar vermişti. Hemen, kafamı dinlemeye gittiğim kafe benim için bir işkenceye dönüşmesin diye hava almak bahanesiyle garsona dışarıda bir masaya geçeceğimi işaret ettim. Tam yerimi bulduğuma inanıyordum ki bu kez de yanımda öpüşen bir çift göz ucuyla dikkatimi çekti. Çok mutlu oldukları birbirlerine bakışlarından, her hallerinden belliydi. ‘Bunları bize niye anlatıyorsun?’ diyeceksiniz. Şundan ötürü; hikaye yarım saat içinde tuvalete gitmek üzere tekrar içeri girmemle yönünü değiştirdi de ondan. Birbirine ağza alınmayacak hatta benim nezdimde affedilemeyecek sözler söylemiş çift, artık aynı eve taşınmaları gerektiğinden hatta bir an önce evlenmek istediklerinden bahsediyordu. Şoklar içinde dışarı çıkıp yerime oturdum, paralel evrene geçmediğime emin olmak adına kendime bir kahve daha söyledim. O anda ne olsa beğenirsiniz? Bu kez de bizim öpüşen çifte kumruların keyfi kaçmış, kadının ağzından şu sözcükler dökülmekteydi; “Bu iş böyle yürümeyecek. Bu ilişkiye devam etmek istemiyorum. Bence ayrılmalıyız.” Artık o anda nasıl bir şaşkınlıkla baktıysam adamla bir an göz göze geldim. Adam da demez mi; “Bence de bitirmeliyiz.” Yan masadan; “Sebep?” diye bağırasım geldi ama yutkunmayı tercih ettim. Zaten içimden sorduğum sorumun cevabı da ardından geldi. Meğerse cumartesi birlikteliklerinin birinci yılıymış ve adamın iş seyahati çıkmış. İşte, fazla aşk akıllara zarar diye boşuna denmiyor. O anda durup düşündüm; bir tarafta birbirlerine aşık olmayı geçtim, yan yana olmaktan bile artık keyif almadıkları dünyanın bir ucundan belli olan bir çift evlenme kararı alıyor; diğer tarafta aşkla birbirlerinin gözlerinin içine bakan çift sudan bir sebepten ötürü ayrılık

kararı alıyor. Hal böyle olunca benim de bu ayın konusu aklıma düşüyor; ilişkilerde ne zaman tamam ne zaman devam diyeceğimizi nasıl anlarız? İlişkiyi bitirme sinyalleri ya da hala devam etmemizi gösteren işaretler neler? O gün tanık olduğum atmosferde sadece gözlem yaparak, ilk başta kavga eden çiftin beraber olmasalar çok daha mutlu olacağına, öpüşen çiftin ise birbirleri için yaratıldıklarına dair yorumlar getirmiştim. Ancak işin iç yüzü hiç de görüldüğü gibi olmayabilir diye düşünerek ve uzaktan ahkam kesmek kolay diye kendime de bir özeleştiri getirerek, sorularıma cevap bulmak amacıyla Terapi İstanbul’dan Psikolog Sevtap Çakmakçı’nın kapısını çaldım. Elbette her ilişkinin dinamiği ve hikayesi farklı, ancak bir uzman görüşü bize az-çok bir yol haritası çıkarabilir. Soruyu kendisine sorduğumda Çakmakçı ilk önce neden ısrarla devam edildiğiyle ilgilendi; “Başlamış olduğumuz bir ilişkiyi bitirmek zordur. İnsanın doğası gereği, yanlış da olsa yaptığı seçime, verdiği karara sahip çıkma eğilimi çok güçlü.



İlişki içinde müthiş zorluklar, anlaşmazlıklar baş gösterse de hatta bu psikolojik ya da fiziksel şiddete kadar dayansa bile insanlar kararlarını korumakta dirençliler.” Bu noktada kendimizce bulduğumuz sebepler ya da dışarıdan kaynaklanan baskılar ilişkimiz kötü de gidiyor olsa devam etmesinde ciddi bir rol oynuyor; her şeye rağmen bir ilişkiyi sürdürmenin bir başarı gibi algılanması; toplum tarafından onay alma ihtiyacı gibi... Çakmakçı bu ikilemi şöyle özetliyor; “Ayrılık veya devam kararı tuzaklar içeren çok kişisel bir karar. Bazen bitirme kararımızın gerekçesi incir çekirdeğini bile doldurmazken, bazense akıntıya kürek çekilip çoktan bitmesi gereken bir ilişki sürdürülebiliyor.” Aslında devam kararının altında daha çok psikolojik etkenlerin gizli olduğu bir gerçek. Oysa bitirme kararı çok daha fevri ve anlık olaylarla bile şekillenebilen bir durum. Çakmakçı bu konuyla ilgili de şunları söylüyor; “İlişkide bir şeyler tutarlı bir biçimde yolunda gitmemeye başladığında aslında bu sinyalleri alırız. İlişkinin yürümeyeceği ya da kalitesinin giderek düşmekte olduğu hissedildiğinde insan kendisine bazı sorular sormalı. Örneğin; tanıştığımız ilk günler nasıl bir düşünce ve duyguyla başlamıştım? Şimdi nasıl hissediyorum? Benim ihtiyaçlarım neler ve ne kadarı karşılanıyor? İlişkide birbirimizi boğmadan kendimiz olabiliyor muyuz? Karşımdaki insan gerçekten hayatımda olmalı mı? Bu ilişkiyi gerçekten istiyor muyum?” Elbette bu soruları hemen cevaplamak kolay olmayacak ancak her birine verdiğiniz negatif yanıt eksi puan olarak ‘tamam hanesi’ne yazılacak. Peki, ya devam hanesi? İlişki sırasında içinde olduğumuz duygu yoğunluğu, ani iniş çıkışlarla hem mantık hem karar mekanizmamızı bozabiliyor ve devam etmemiz gereken ilişkilere arkamızı dönüp gitmemize neden olabiliyor. Tam da bu noktada Çakmakçı bize bazı ipuçları veriyor; “Eğer bir ilişkide fedakarlık dengesi bir kişinin aleyhine bozulmamışsa, sevgi, saygı,şefkat ve şehveti içeriyorsa, baş edilebilecek ufak sorunlar yüzünden bir ilişkiyi bitirmek ya da hırpalamak da büyük hata olur. Her insanın iyi ve kötü, zor ve kolay yanları olduğu gerçeğini göz ardı etmemek gerek. Her zaman karşımızdaki kişiden istediğimiz davranışları bulamayacağımızı, bizim de her seferinde aynı ihtiyaca cevap veremeyeceğimizi kabul etmek sağlıklı kararlar vermenin en önemli anahtarlarından biri.”