Bayram tatilini nasıl geçirmek istersiniz?





Siberalem.com, üyelerine bayram tatilindeki planlarını sordu. Anket sonuçları, çoğunluğun sevgilileriyle baş başa romantik bir tatil planı yaptığını, tek başına tatil yapıp özgürlüklerinin tadını çıkaracakların sayısının da bir hayli fazla olduğunu ortaya koydu. “Tatile kiminle gideceksiniz” sorusuna yanıt verenlerin yüzde 49’u “Sevgilimle”, yüzde 42’si “Tek başıma”, yüzde 9’u ise “Ailemle” dedi.Ankete göre, çoğunluk bayram tatilini sevgilisiyle geçirmek istiyor; ancak yalnız başına tatile çıkıp yeni insanlarla tanışmak isteyenlerin sayısı da bir hayli fazla. Siberalem.com’un “Bayramda tatile gidecek misiniz?” sorusunu yanıtlayanların yüzde 70’i “Evet” derken, tatile çıkmayacağını söyleyenlerin oranı yüzde 30’da kaldı.Anket sonuçları, çoğunluğun sevgilileriyle romantik bir tatil için geri sayım yaptığını ortaya koydu. Siberalem’in “Tatile kiminle gideceksiniz” sorusuna yanıt verenlerin yüzde 9’u “Ailemle” yanıtını verdi. Tek başına tatile çıkıp yeni aşk aramak ya da yalnız kalıp kafasını dinlemek isteyenlerin oranı yüzde 42’yi bulurken, sevgiliyle romantik tatil planı yapanların oranı yüzde 49 oldu.İllere göre oranlara bakıldığında ise İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde yaşayanların yalnız tatile çıkmayı, İzmirlilerin ve Bursalıların ise sevgilileriyle tatil yapmayı tercih ettiği görülüyor. Ankette “Sevgilimle tatile çıkacağım” diyenlerin büyük bölümü İzmir ve Bursa’dan, yalnız tatil planı yapanların çoğu ise İstanbul ve Ankara’dan.