Tek gecelik "fast food" ilişkiler

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Artık ilişkiler de aynı fast food yiyecekler gibi hızlıca elde ediliyor ve çabucak tüketiliyor. Peki geriye ne kalıyor? Yalnızlık, mutsuzluk ve hayal kırıklığı...

Yazı: Nilgün Yıldız / Formsante

Acıkır acıkmaz soluğu bir fast food restoranı önünde aldığınızda önce hızlıca yemeğinizi yer ve kısa süreli bir mutluluk yaşarsınız. Sonrasında ise pişmanlık duygusuyla baş etmeye çalışırsınız. Günümüzde yaşanan fast food tarzı ilişkilerin de bu tür bir açlık duygusundan farkı olmuyor. Kısa süreli bir heyecan ve mutluluktan geriye kalan ise çoğu zaman pişmanlık... Psikolog Çiğdem Demirsoy bu tür ilişkileri şöyle tanımlıyor: “Hızlı tüketilen, sadece açlığı doyuran bir hamburger yediğinizde hissettiğiniz duyguyla, mum ışığında özenle hazırlanmış bir yemek yediğinizde aldığınız haz aynı olmuyor. Biri açlığı yatıştırıyor, diğerinde ise birçok duyguyu bir arada yaşıyorsunuz.”

