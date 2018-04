Tek gecelik ilişkiler

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Seçim sizin. Ancak tek gecelik ilişkiyi göze alıyorsanız ertesi gün telefon numarası değiş tokuşu yapmadan vedalaşmaya da hazır olun!

Yazı: Yaprak Çetinkaya/Formsanté



Bir zamanlar adı anıldığında bile yüzler kızarır, duyulunca yargılamalar ve dedikodular başlardı. Ergenlik ile evlilik arasındaki süre uzadıkça, birçok kadın cinselliği tabu olmaktan çıkardıkça ve ilk seviştikleri erkekle evlenmek zorunda oldukları kalıbından kurtuldukça tek gecelik ilişkiler de daha rahat konuşulur oldu. Cinsellik çok kişisel bir konu olduğundan kimsenin kimseye “şunu yap, bunu yapma” deme hakkı yok ancak kadınların ve erkeklerin tek gecelik ilişkilere bakış açılarını öğrenmek ve bu tür ilişkilerde nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilmek önemli olabilir.

O sahneleri bilirsiniz… Canlı bir bar ortamı ya da romantik bir şarap gecesi… Çınlayan kadehler, güzel bir müzik ve birbirini süzmeye başlayan yalnız kadınlar ve erkekler. Dünyanın en romantik sahnesi olmadığı kesin ama yine de insanın içini ısıttığını ve böyle gecelerin bazen aşkın yerini geçici olarak doldurabildiğini kabul etmek gerek.



NE OLUR NE OLMAZ?

Eğer tek gecelik ilişki yaşamayı aklınıza koyduysanız:

- Her ihtimale karşı evden çıkarken ortalığı temiz ve derli toplu bırakın.

- Tek gecelik ilişkinin sonundaki en kötü sürpriz olan hastalıkları ya da istenmeyen bir hamileliği engelleyecek önlemleri karşı tarafa bırakmayın, hazırlıklı olun.

- Doğru gerekçelerle yola çıkın. Güzel bir gece geçirmek ve sabah tatmin olmuş şekilde uyanmak istiyorsanız tamam. Ancak hayaliniz bir partner bulmak ve ertesi günden itibaren ciddi bir ilişkiye başlamak ise bilin ki tek gecelik ilişkiler size göre değil.

- Ertesi sabah uyandınız ve baktınız ki erkenden kalkıp gitmiş. Sosyal medyada ajanlık yapıp üzerine gitmeyin. Eğer ilgiye ihtiyacınız varsa çıkın dışarı, arkadaşlarınızla takılın.

- Kendinizi ispatlamaya çalışmayın. Olay zaten başlı başına heyecanlı…

- Net olun. Eğer onunla ilişkinizi ilerleyen günlerde sürdürmeyi düşünmüyorsanız bunu kibarca ama net olarak belirtin.



AĞLAMAK YOK

Adı üstünde tek gecelik ilişki… Ertesi gün gözyaşı dökecekseniz bu maceraya hiç kalkışmayın.

KONUŞMAK VAR

Karşınızda sizi tanımayan ve muhtemelen bundan sonra görmeyeceğiniz biri var. Rahat olun ve isteklerinizi söylemekten çekinmeyin.

KİBAR OLUN

Bir daha görüşmeyeceğinizi öngörmekle birlikte kibarlığı elden bırakmayın. Eğer her şey sona erdiğinde saat gerçekten çok geçse evinizde kalmasına ya da sabah evden çıkmadan önce en azından bir çay ya da kahve yudumlamasına izin verin. Bu arada siyaset, kadın hakları, ırkçılık gibi hassas konularda tartışmalara girmeye de hiç gerek olmadığını hatırlatalım.

AYIK OLUN

Amaç eğlenmek, güzel bir gece geçirmek ve maceraperest anılarınıza bir yenisini eklemekse ertesi gün her şeyi hatırlayacak halde uyanmanız iyi olur. Öte yandan baş başa kalmadan önce çok fazla içmeniz midenizin bozulmasına ve müstakbel tek gecelik ilişkinizin başlamadan bitmesine neden olabilir.