Tek tıkla aşk bulunabilir mi?

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İnternetin hızına yetişilmiyor. Tüm hayatımızı etkisi altına alan dijital platform ilişkileri de etkiliyor. İnternet aracılığıyla insanlar tanışıyor, flört ediyor, buluşuyor. Peki sonra?

Yazı: Seçil Kılıç



Aşkı internette arayanlara ilişki uzmanları önce etkileyici bir rumuz bulun ve dürüst olun’ diyor. Peki internet aracılığıyla tanışmak ne derece sağlıklı? Teknolojik gelişmelerin hız kesmediği günümüzde insan ilişkileri de bu durumdan nasibini aldı. Geçmişe göre insanlarla tanışmak çabuklaştı. Hatta internette kurulan birçok çöpçatan sitesi bunu bir sektör hali getirdi. Sitelerin yanı sıra Facebook, Twitter, Instagram gibi uygulamaların hızına yetişilmiyor. Bir tıkla yaratılan sanal profiller arkadaş ya da sevgili arayanlar tarafından ‘altın fırsat’ olarak görülüyor. Peki, sanal ilişkilerin başarı şansı ne? Burada tanıştığınız kişilerde nelere dikkat etmelisiniz ve bu durum ne kadar sağlıklı? Siberalem.com’un İlişki Danışmanı Psikolog Ayşegül Denizci ve Analitik Psikoterapi’den Uzman Psikolog Engin Mavitan’a sorduk... Mavitan, danışanlarının büyük kısmının internet aracılığıyla tanıştığını söylüyor. İnternet aracılığıyla tanışmaların yanı sıra internet üzerinden gelişen ilişki hikayelerine de tanık olduğunu ekleyen Mavitan, internetle kısıtlı kalan ilişkilerin insanın kendine ve duygularına yabancılaşma tehlikesi taşıdığını belirtiyor. İlişkiler bazı insanlar için bir camın ardından daha korunaklı, güvenli gibi algılanabiliyor. Psikolog, internette kısıtlı kalan ilişkilerinse kesinlikle ilişki olarak algılanamayacağının altını çiziyor. Çünkü iletişimin yüzde 70’i, jest ve mimikler olmadan gerçekleşiyor. Sözcükler birer boş vagon gibiler ancak yüz yüze iletişimle bu vagonların içlerini doldurmak mümkün olabilir. Doğal başlamayan hiçbir ilişkinin doğal akışıyla seyretmesi mümkün değil. Mavitan, sağlıklı bir ilişkiyi ise ancak doğal başlayan, yüz yüze ve samimi iletişimle gelişen ilişki olarak tanımlıyor. İnternet tanışmaya vesile olsa da asıl önemlisi ilişkinin sonrasında nasıl geliştiğinin altını çiziyor.

Rumuz dikkat çekmeli

Siberalem.com’un ilişki uzmanı Denizci, “Öncelikle dikkat çekici bir rumuz bulun”, diyor. Hatta küçük bir hikayesi olan rumuzun karşı tarafın sohbet açmasını daha kolaylaştıracağını söylüyor ve ekliyor, “Profilinizi oluştururken kendinizi iyi anlatın, eğlenceli olun ve merak uyandırın.”

